SPGI Zurich: Neues Logistikcenter für internationales Unternehmen in Gossau

Zürich – SPGI Zurich AG hat ein internationales Logistikunternehmen bei der Realisation eines komplexen Built-to-Suit-Logistikcenters mit Büroflächen in Gossau SG unterstützt.

Das Kurier- und Logistikunternehmen beauftragte SPGI Zurich mit umfassenden Betreuungs- und Verhandlungsaufgaben für den massgeschneiderten Bau eines grösseren Logistikcenters im Kanton St. Gallen. Das komplexe Build-to-suit-Vorhaben erforderte eine proaktive Projektleitung, die zwischen den verschiedenen Entscheidungsträgern des Mieters und der Eigentümerin vermittelte. Dazu gehörte unter anderem eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen als Basis des Mietvertrags. Das Projekt musste während des Baubewilligungsverfahrens überarbeitet und an Auflagen der Gemeinde angepasst werden. SPGI Zurich hat das Mandat nun erfolgreich zum Abschluss gebracht und für den Kunden per Mitte 2025 einen langjährigen Mietvertrag ausgehandelt. Das neue Logistikcenter in Gossau wird rund 3800 m2 Logistikflächen und 375 m2 Bürofläche umfassen.

«Die Komplexität eines Built-to-suit-Projekts ist für beide Seiten, Eigentümer und zukünftiger Mieter, meist eine grosse Herausforderung. Bei diesem spannenden Mandat konnten wir unsere Kompetenzen und Erfahrung in diesem Bereich ausspielen – ein Mehrwert für alle Beteiligten», sagt Natalia Ignatova, Head Tenant Representation bei SPGI Zurich. CEO und Mitinhaber Robert Hauri ergänzt: «Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass solche Projekte Spezialisten benötigen, um die verschiedenen Stakeholder, auch innerhalb der Auftraggeberin, zu koordinieren. Die Vorteile einer externen Federführung, wie wir von SPGI sie anbieten, sind massive Einsparungen einerseits und effizientere Prozessstrukturen andererseits.» (SPGI Zurich/mc/ps)