SPGI Zurich: Office LAB eröffnet Coworking Space im Konnex Baden

Baden – Im Konnex Baden entsteht ein neues, attraktives Angebot: SPGI Zurich AG konnte im Auftrag der Miteigentümerschaft eine Fläche an die Office LAB AG vermieten.

An der Brown Boveri Strasse 7 in Baden wird bis ca. Ende 2024 das Konnex totalsaniert. Entstehen wird eine moderne und vielseitige «Stadt in Stadt», welche nebst Coworking und Conferencing mit modernsten Büroflächen, Serviced Apartments, vielseitiger Gastro und vielem mehr begeistert. Insgesamt stehen rund 35’000 m2 Flächen zur Verfügung.

Nun konnte SPGI Zurich im Auftrag der Miteigentümerschaft einen weiteren Mieter gewinnen: die Office LAB AG. Das Unternehmen bietet moderne Coworking Spaces mit bester Infrastruktur. Das Angebot reicht vom Tages-Pass bis zum festen Teambüro. Bisher betreibt Office LAB bereits sechs Standorte und verstärkt mit dem neuen Standort «Pioneer City» ihre bereits etablierte Präsenz in Baden. Seit August 2022 nutzt Office Lab 800 m2 zur Zwischenmiete; im Januar 2024 bezieht die Firma dann eine Gesamtfläche von über 2800 m2 und übernimmt, zusätzlich zu ihrem Coworking Space, das ganze Conferencing-und Eventmanagement fürs Konnex. (SPGI/mc)

Konnex Baden