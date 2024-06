SPGI Zurich: Zwei Flächen an der Gewerbestrasse 24 in Allschwil vermietet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Fundamenta Group Investment Foundation hat SPGI Zurich rund 990 m2 Büroflächen an der Gewerbestrasse 24 im baslerischen Allschwil vermietet.

Die Liegenschaft befindet sich mitten in der Gewerbezone Bachgraben im Dreiländerdreieck Frankreich-Deutschland-Schweiz und nahe Basel. In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht derzeit ein innovativer Cluster für Life-Science- und Biotech-Startups. SPGI Zurich wurde von der Eigentümerin beauftragt, die letzten Büroflä-chen im 2. Obergeschoss zu vermieten, und konnte dafür zwei Mieter gewinnen: ein Chemieunternehmen und eine Institution des Gesundheitswesens. In der momentan vollvermieteten Liegenschaft wird das 3. OG per 1. Dezember 2024 frei und ebenfalls durch SPGI Zurich vermarktet. (SPGI/mc)