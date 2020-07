Stadler verlängert Mietvertrag in Altenrhein

Zürich – Zürich – Der Immobilienfonds Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial («Swiss Commercial») und die Stadler Rheintal AG («Stadler») verlängern den Mietvertrag über rund 32’000 m² Industrie- und Gewerbeflächen auf dem Areal «Werkplatz Altenrhein» um weitere zehn Jahre. Die nahtlose Verlängerung des Mietverhältnisses konnte zu aktuellen Marktkonditionen bis Ende 2030 abgeschlossen werden.

Der Schienenfahrzeughersteller benötigt aufgrund des wachsenden Auftragsvolumens zusätzliche Produktionskapazitäten zum neu erstellten Werk in St. Margrethen in der Ostschweiz. Vor diesem Hintergrund wurde der Mietvertrag am bisherigen Stadler-Standort in Altenrhein für fast alle Flächen, deren Mietverhältnis im Jahr 2021 ausgelaufen wäre, langfristig erneuert. Insgesamt liegt der Vermietungsstand des Werkplatzes Altenrhein mit der Vertragsverlängerung bei über 90%. (mc/pg)

