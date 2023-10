Start der Zeichnungsfrist Avobis Swiss Residential Fund SICAV

Zürich – Die Avobis Invest AG startet mit der Avobis Real Estate Funds SICAV die Erstemission ihres ersten eigenen Immobilienfonds. Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Fund investiert in gut vermietete, neuwertige Wohn-Bestandsimmobilien in der Schweiz, die Gewähr für eine stabile und nachhaltige Ausschüttung bieten.

Das Portfolio wird unter Berücksichtigung der kommenden Bau- und Umweltschutzgesetze aufgebaut. Dies garantiert, dass die Objekte bereits heute den wichtigsten Nachhaltigkeits-Kriterien entsprechen und somit in den nächsten fünf bis zehn Jahren keine grösseren Investitionen erforderlich sind.

Eckpunkte:

Zeichnungsfrist: Montag, 30. Oktober 2023 bis Freitag, 24. November 2023 (12h00)

Emissionsvolumen: CHF 50 Millionen

Gestaffelte Ausgabekommission in Abhängigkeit des Zeichnungsvolumens

Langfristige und stabile Ausschüttung von mehr als 3% angestrebt

Fokus auf gut vermieteten Wohnliegenschaften in neuwertigem Zustand

Vorstellung Avobis Swiss Residential Fund

Avobis Invest AG plant mit dem Emissionserlös gut vermietete Wohnliegenschaften in neuwertigem Zustand – schlüsselfertig, kernsaniert oder weniger als acht Jahre alt – zu erwerben. Die zu akquirierenden Objekte bieten Gewähr für eine langfristig stabile Ausschüttung. Zudem werden die zukünftigen Nachhaltigkeitsvorschriften des Bundes frühzeitig in die Auswahl der Immobilien einbezogen, so dass diese bereits den erforderlichen Kriterien entsprechen und dadurch das Investitionsrisiko für die kommenden fünf bis zehn Jahre sehr gering ausfällt.

Die sorgfältig ausgewählten Wohnliegenschaften befinden sich in wirtschaftlich prosperierenden Makrolagen mit einem soliden Bevölkerungswachstum. Sie sind zudem in mikroökonomisch starken Gemeinden angesiedelt und zeichnen sich durch eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Verkehr und eine überdurchschnittliche Bauqualität aus. Der Investitionsschwerpunkt konzentriert sich auf wohnwirtschaftlich genutzte Objekte in den wirtschaftsaktiven Regionalzentren der ganzen Schweiz (exkl. Tessin und Genf) und in deren Agglomerationen.

Anlageziel und Anlagestrategie Avobis Swiss Residential Fund

Der Fonds strebt an, innerhalb von fünf Jahren ein Volumen von rund CHF 500 Millionen zu erreichen. Die Avobis Group AG ist die führende Anbieterin von Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz. Ihr weitreichendes Netzwerk, das sie über die letzten 25 Jahre aufgebaut hat, und ihr hochqualifiziertes und multidisziplinäres Management-Team aus Fachexperten werden wesentlich dazu beitragen, die Ziele des Fonds zu realisieren.

Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Fund richtet sich an qualifizierte Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz (im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG). Es wird ein Emissionsvolumen von rund CHF 50 Millionen angestrebt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 30. Oktober 2023 bis 24. November 2023 mit der Option auf eine Verlängerung und geplanter Liberierung auf den 1. Dezember 2023. Die PvB Pernet von Ballmoos AG amtiert als Fondsleitung der fremdverwalteten SICAV, während die

Avobis Invest AG als Verwalter von Kollektivvermögen das Asset Management sowie den Vertrieb verantwortet. Als Depotbank fungiert die Banque Cantonale Vaudoise. Es ist nicht geplant, das Anlagevehikel an der Börse zu kotieren. (Avobis/mc)

Fact Sheet

Zeichnungsschein