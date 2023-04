Stefan Gautschi wird neuer Co-CEO der Avobis Group

Zürich – Die Immobilien- und Hypothekardienstleisterin Avobis Group ernennt Stefan Gautschi zum neuen Co-CEO. Er leitet ab 17. April 2023 gemeinsam mit Co-CEO Sandro Sulcis die Geschicke der Unternehmensgruppe. Gautschi war bisher Verwaltungsrat der Avobis Group und wird mit seiner Fachexpertise und langjährigen Führungserfahrung wesentlich dazu beitragen, den Wachstumskurs der Gruppe weiter voranzutreiben.

Stefan Gautschi wird an der Seite von Sandro Sulcis Co-CEO der Avobis Group. Er legt für diese Funktion sein Verwaltungsratsmandat bei Avobis nieder. Gautschi ist ein Experte mit langjähriger CFO- und Führungserfahrung in Schweizer Industrieunternehmen. In der Vergangenheit führte er unter anderem als Mitglied der Konzernleitung die grösste Business Unit der Gurit. Als neuer Co-CEO zeichnet er ab sofort für die Bereiche COO, Finanzen, IT und Innovationen verantwortlich. Sandro Sulcis bleibt weiterhin für den Kundenbereich, die Marktentwicklung sowie das Wachstum zuständig.

Nachfolger von Patrick Schmid

Gautschi übernimmt den Verantwortungsbereich vom bisherigen Co-CEO Patrick Schmid, der sich entschieden hat, ausserhalb der Avobis Group eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Patrick Schmid war eine treibende Kraft bei der Zusammenführung der analogen und digitalen Welt innerhalb der Avobis Group, beispielsweise beim Aufbau von Property Captain als digitale Immobilien-Matching-Plattform.

Der Verwaltungsrat setzt weiterhin auf das Erfolgsmodell der Co-CEO-Struktur, da diese es ermöglicht, das Augenmerk gleichzeitig und unabhängig voneinander auf Wachstum und Performance zu legen. Die beiden Profile der Co-CEOs ergänzen sich dabei gewinnbringend.

Thomas Abegg, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Avobis Group, sagt dazu: «Stefan Gautschi ist eine hervorragende Besetzung, um gemeinsam mit Sandro Sulcis die Avobis Group für die Zukunft zu stärken. Wir sind so bestens aufgestellt, um unsere hohen Wachstumsziele zu erreichen.» Auch Sandro Sulcis, Co-CEO der Avobis Group ist überzeugt: «Ich freue mich, mit Stefan Gautschi ein Pendant zu erhalten, mit dem ich die Avobis Group gemeinsam und partnerschaftlich in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Als bisheriger Verwaltungsrat und CFO ad interim kennt er die Avobis Group bereits sehr gut und ich freue mich auf die neue Art der Zusammenarbeit.»

Stefan Gautschi: «Ich freue mich, an den Erfolgen von Patrick Schmid anzuknüpfen und gemeinsam mit Sandro Sulcis die Herausforderungen des Marktes erfolgreich und mit Freude anzugehen.» (Avobis/mc)