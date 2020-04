Stefan Hilber wird Finanzchef von Mobimo

Luzern – Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG hat Stefan Hilber (1981) zum neuen CFO von Mobimo ernannt. Hilber wird im Herbst 2020 die Nachfolge von Manuel Itten antreten.

Stefan Hilber stieg nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance an der Universität Zürich bei der KPMG AG in Zürich im Bereich Audit Financial Services ein und absolvierte parallel dazu die Weiterbildung zum eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Seit 2010 ist er in börsenkotierten Gesellschaften der Immobilienbranche tätig, zunächst als Senior Financial Advisor bei der Peach Property Group AG in Zürich, ab 2013 dann in Führungspositionen bei der Warteck Invest AG in Basel. Seit 2015 wirkt Stefan Hilber bei der Warteck Invest AG als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung.

Bis zum Eintritt von Stefan Hilber fungiert Jörg Brunner, langjähriger Leiter Group Accounting und Finanzbuchhaltung, als stellvertretender Finanzchef und leitet ad interim die Finanzabteilung von Mobimo. (Mobimo/mc/pg)