Steiner AG: Haus A im Glasi-Quartier in Bülach erhält neuen Besitzer

Zürich – Die Steiner AG hat eine Investorin für das Haus A (Angelo) im Bülacher Glasi-Quartier gefunden: Das Büro- und Gewerbehaus konnte Ende März erfolgreich an den Immobilienfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV aus Genf verkauft werden.

Erste Aushubarbeiten für das Haus Angelo haben bereits im November 2021 begonnen. In den nächsten zwei Jahren entsteht am nordwestlichen Abschluss des Glasi-Quartiers ein markantes Gewerbehaus mit insgesamt 6’576 m² Gewerbefläche. Die künftigen Mieter profitieren von einer offenen, modularen Gebäudestruktur, einer guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie einer hervorragenden Güterverkehrserschliessung. Als erste Ankermieterin für das Gewerbegebäude hat die Steiner AG mit der Stiftung Wisli bereits im vergangenen Jahr eine gemeinnützige Sozialinstitution gewinnen können. Darüber hinaus wird mit dem digital health center (dhc) ein Zentrum für digitale Innovation im Gesundheitswesen ins Haus Angelo einziehen. Derzeit liegt der aktuelle Vermietungsstand des Gebäudes bei über 80 Prozent. In Zukunft wird die Stiftung Wisli eine Cafeteria sowie eine Bäckerei im Erdgeschoss betreiben, wodurch den künftigen Mietern des Hauses sowie den Bewohnern des gesamten Quartiers eine attraktive Verpflegungsmöglichkeit geboten wird.

Ein neues Stadtquartier für alle

Ab dem kommenden Sommer erwacht das neue Glasi-Quartier in Bülach schrittweise zum Leben. Nach Abschluss aller Arbeiten wird das lebendige Stadtviertel mit rund 560 Wohnungen und über 20’000 m² Gewerbefläche den idealen Wohn- und Arbeitsraum für bis zu 1’500 Menschen bieten. Im Haus Angelo sowie auch im Haus R sind derzeit noch wenige Büro- und Gewerberäumlichkeiten verfügbar. Das gleich gilt für das Gebäude T, welches als Ärztezentrum realisiert wird. Zusätzliche kleine und grössere Laden-, Gewerbe- und Büroräume sind in weiteren Gebäuden des Glasi-Quartiers zu vermieten.

Hier finden sich mehr Informationen über das aktuelle Angebot an Gewerbe- und Büroflächen im neuen pulsierenden Stadtteil von Bülach. (Steiner AG/mc)