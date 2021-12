Steiner AG: Rechtskraft der Baubewilligung für das Wohnbauprojekt «Haus Weiler» in Winterthur Neuhegi

Zürich – Mit Rechtskraft der Baubewilligung können die Bauarbeiten beim Projekt «Haus Weiler» in Winterthur Neuhegi im kommenden Sommer plangemäss beginnen. Das Gebäude, das von der Steiner AG entwickelt wurde, bietet künftig 80 stilvolle Wohnungen mit 2½ bis 5½ Zimmern. Diese richten sich an Menschen aller Altersklassen, die gerne das städtische Flair geniessen und gleichzeitig die Natur erleben möchten.

Die durch die Stadt Winterthur erteilte Baubewilligung für das Projekt «Haus Weiler» hat mittlerweile Rechtskraft erlangt. Stefan Gabriel, Teamleiter Immobilienentwicklung bei der Steiner AG, zeigt sich sehr erfreut darüber: «Mit der Rechtskraft der Baubewilligung haben wir bei diesem Projekt einen sehr wichtigen Meilenstein erreicht und können uns nun auf die nächsten Schritte fokussieren. Wenn das Projekt plangemäss verläuft, können die ersten Wohnungen ab Frühjahr 2025 bezogen werden.»

Wohnen mit Lebensqualität

Das Haus Weiler wird auf einem 3’328 m2 grossen Grundstück realisiert, welches Teil des Areals KIM in Winterthur Neuhegi ist mit direkter Nähe zum Bahnhof Neuhegi. Dieser neue, aufstrebende Stadtteil verbindet nicht nur Wohnen und Arbeiten auf ideale Weise, sondern begeistert auch mit vielen Grünflächen, Spielplätzen und autofreien Zonen. Zudem bietet die nähere Umgebung zahlreiche attraktive Einkaufsmöglichkeiten.

Im Haus Weiler entstehen 80 moderne Wohnungen mit 2½- bis 5½-Zimmern, die allesamt aussergewöhnliche Raumhöhen bieten werden. Während die Wohnungen im Erdgeschoss mit privaten Gartensitzplätzen ausgestattet sind, werden die Wohneinheiten in den Dachgeschossen mit grossen, privaten Terrassen begeistern. Die künftigen Bewohner des Wohnkomplexes können sich zudem auf einen lauschigen Innenhof freuen, der Platz für gemütliches Zusammensein, Verweilen, Entspannen und Spielen bietet.

Naturnah und trotzdem gut erschlossen

Vom Haus Weiler aus gelangt man mit dem Fahrrad oder Bus in rund 15 Minuten zum historischen Stadtkern von Winterthur. Mit der Bahn oder mit dem Auto erreicht man in ca. 30 min Zürich, den Flughafen in Kloten sowie Frauenfeld oder Wil.

Projekt «Haus Weiler»