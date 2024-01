Steiner AG schliesst Verkauf der Tochtergesellschaft Steiner Construction SA ab

Zürich – Die Steiner AG, eines der führenden Immobilienentwicklungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz und einer langen Erfolgsgeschichte in der Realisierung aussergewöhnlicher Projekte, freut sich, den Abschluss des Verkaufs ihrer Tochtergesellschaft Steiner Construction SA an Demathieu Bard, eine internationale Baugruppe mit Hauptsitz in Frankreich, bekannt zu geben.

Diese strategische Transaktion beschleunigt den Übergang der Steiner AG zu einem reinen Immobilienentwicklungsunternehmen und ebnet den Weg für ihr langfristiges Wachstum in diesem Bereich.

Arjun Dhawan, Delegierter des Verwaltungsrates und Vizepräsident des börsenkotierten Eigentümers der Steiner AG, der HCC AG (INE HCC): «Die Entwicklung der Steiner AG zu einer reinen Entwicklungsgesellschaft ist Ausdruck unseres enormen Erfolgs als führendes Schweizer Immobilienunternehmen in den letzten zehn Jahren. Sie ist auch eine Konsequenz aus den Möglichkeiten, die wir für die Kapitalbildung und das zukünftige Wachstum im In- und Ausland sehen, um den Shareholder Value zu maximieren. Unser herzlicher Dank gilt allen, die zum Erfolg von Steiner Construction beigetragen haben, insbesondere unseren Kunden und engagierten Mitarbeitenden.»

Stéphane Monceaux, Generaldirektor der Demathieu Bard Gruppe: «Die Übernahme von Steiner Construction SA ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Demathieu Bard Gruppe. Wir stärken unsere internationale Präsenz und festigen unsere Position als Referenzunternehmen im Bausektor. Mit der Integration von Steiner Construction SA tätigt Demathieu Bard seine bisher grösste Akquisition. Unsere Priorität ist es nun, den Erfolg des Unternehmens zu sichern, indem wir die Synergien zwischen unseren Kompetenzen und unserem Know-how fördern. Ich möchte die Steiner Construction SA in der Demathieu Bard Gruppe willkommen heissen.»

Die Steiner AG wird ihr Entwicklungsportfolio mit einem ehrgeizigen Wachstumsplan weiter ausbauen. Das Kapital wird zusammen mit einem erweiterten Kreis von strategischen und finanziellen Partnern in ein neues und breiteres Netz von Geschäftsmöglichkeiten investiert. (Steiner AG/mc/ps)