Steiner erhält Baufreigabe für Wohnkomplex «Landskronhof» in Basel

Basel – Das Immobilienunternehmen Steiner AG hat die Baufreigabe für die Wohnanlage «Landskronhof» im Herzen der Stadt Basel erhalten. Das Projekt umfasst die Errichtung eines fünfgeschossigen Gebäudes mit insgesamt 15 2.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen. Die künftigen Bewohner können sich auf einen zeitgemässen Ausbau, grosszügige Grundrisse sowie einladende Aussenräume freuen, schreibt Steiner in einer Mitteilung. Der Erstbezug der Wohnungen ist für Frühjahr 2022 geplant.

In den kommenden zwei Jahren entsteht in einem geschützten Innenhof mitten im St. Johann-Quartier die Wohnanlage «Landskronhof». Realisiert wird der moderne Neubau von der Steiner AG. Die Projektentwicklungsexperten des Immobilienunternehmens hatten zuvor den bereits auf diesem Grundstück bewilligten Wohnkomplex in Zusammenarbeit mit dem von Beginn an tätigen Architekturbüro „HHF Architekten GmbH“ sowie einem Fachplanerteam weiterentwickelt und optimiert.



Das Projekt, welches nun realisiert wird, ist ein Musterbeispiel für die innere Verdichtung in städtischen Zentren, da es auf einem Innenhofareal errichtet wird, welches bisher nur für Garagen und Abstellplätze genutzt wurde. Stefan Gabriel.

Hohe Wohn- und Lebensqualität

Das Projekt Landskronhof steht für exklusives Wohnen an zentraler Lage in der Nähe des Rheins, eine perfekte Verkehrsanbindung mit Bus- und Tramhaltestellen in unmittelbarer Nähe sowie viel Privatsphäre dank der zurückgezogenen Lage in einem geschützten Innenhof. Dies ermöglicht eine spannende wie auch attraktive Wohn- und Lebensatmosphäre für Familien, Paare und auch für Singles jeden Alters. Die neuen Eigentumswohnungen liegen mitten im lebendigen St. Johann-Quartier, nur ein paar Gehminuten vom weitläufigen Kannenfeldpark entfernt. Mit dem ÖV gelangt man von hier aus schnell und bequem in die Basler Innenstadt, zum Bahnhof sowie zum EuroAirport. Der nahe Autobahnanschluss ist ebenfalls in wenigen Minuten erreichbar. Das trendige Quartier St. Johann verfügt über vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie unzählige Restaurants, Bars und Cafés für jede Gelegenheit und jeden Anspruch.

8 von 15 Wohnungen fanden bereits einen Käufer oder sind reserviert. (mc/pg)

«Landskronhof»