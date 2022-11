Stellenumbau bei MoneyPark – Trennung von 12 Mitarbeitenden

Zürich – MoneyPark, der unabhängige Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz will mittels eines gezielten Stellenumbaus die Basis für ein nachhaltiges Wachstum legen: In den Bereichen Sales Management und Immobiliengeschäft werden Stellen aufgebaut. In Verwaltungsfunktionen, die durch Übernahmen stark gewachsen sind, trennt sich MoneyPark von 12 Mitarbeitenden. An der bewährten Strategie hält das Unternehmen fest.

MoneyPark hat sich seit seiner Gründung vor 10 Jahren sehr erfolgreich am Markt etabliert und ist heute die klare Nummer 1 in der Vermittlung von Hypotheken in der Schweiz. Mit dem Einstieg ins Immobiliengeschäft wurde 2020 die Geschäftstätigkeit erfolgreich erweitert: MoneyPark bietet seither Dienstleistungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette an, von der Suche über die Finanzierung bis zum Verkauf von Immobilien, sowie ein digitales Immobilien-Cockpit.

Um den nachhaltigen Unternehmenserfolg sicherzustellen und optimal für Herausforderungen wie ein seit Anfang Jahr deutlich verändertes wirtschaftliches Umfeld und eine zunehmende Konkurrenz in der Hypothekenberatung aufgestellt zu sein, habe die Geschäftsleitung von MoneyPark die eigenen Strukturen und Prozesse analysiert und angepasst, schreibt MoneyPark in einer Mitteilung. Damit verbunden ist ein Stellenumbau: In den Bereichen Sales Management und Immobiliengeschäft werden neue Stellen geschaffen. In den Verwaltungsfunktionen, die aufgrund der Akquisitionen stark gewachsen sind, trennt sich MoneyPark von 12 seiner insgesamt rund 300 Mitarbeitenden. MoneyPark unterstütze die betroffenen Mitarbeitenden bei der Neuorientierung. Nicht betroffen von den Anpassungen seien Stellen im Vertrieb, teilt MoneyPark weiter mit.

Erfolgreiche Strategie wird fortgeführt

Ziel bleibt es, die starke Marktposition als Nummer 1 in der Hypothekenvermittlung zu stärken und das Geschäft mit Immobiliendienstleistungen auszubauen. Management und Verwaltungsrat haben die Strategie nochmals bekräftigt. Martin Tschopp, CEO von MoneyPark, erklärt: «Die nun umgesetzten Massnahmen sind unumgänglich, um die Basis für den nachhaltigen Erfolg von MoneyPark zu legen und auf das herausfordernde Marktumfeld zu reagieren. Wir haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell, starke technische Plattformen, Produkte und Partnerschaften. Zudem sind wir finanziell stabil aufgestellt. MoneyPark agiert damit aus einer Position der Stärke und wird seine Strategie konsequent weiterverfolgen.» (MoneyPark/mc)