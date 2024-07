Streetbox Real Estate Fund: Ein vielversprechendes Jahresergebnis

Zürich – Der Anlagefonds «Streetbox Real Estate Fund» schliesst sein Geschäftsjahr per 31.03.2024 mit vielversprechenden Ergebnissen für die kommenden Jahre ab. Der Fonds ist somit in der Lage, seine jährliche Dividende erneut zu erhöhen und einen Betrag von CHF 15.30 pro Anteil auszuschütten.

Am Ende des Geschäftsjahres beläuft sich das Total der Erträge auf CHF 11’778’094.-, was einem leichten Rückgang von -0.3% entspricht (CHF 11’818’418.- per 31.03.2023). Dies ist auf eine geringe Abnahme der Mieteinnahmen (-CHF 254’757.- bzw. -2.2%) zurückzuführen, der grösstenteils durch Einnahmen aus der Installation von Photovoltaikanlagen (CHF 247’870.-) ausgeglichen wurde.

Am Ende des Geschäftsjahres belaufen sich die Kosten auf CHF 5’806’010.- (CHF 5’367’177.- per 31.03.2023). Dieser Anstieg um 8.18% ist hauptsächlich auf eine Steigerung der Kosten für die Liegenschafts-, Einkommens- und Vermögenssteuer zurückzuführen.

Die Vermögensverwalterin konnte die Auswirkungen der höheren Fondskosten auf das Nettoergebnis per 31.03.2024 reduzieren, welches CHF 5’972’084.- beträgt (CHF 6’451’242.- per 31.03.2023), was einem Rückgang von 7.43% entspricht.

Der Fonds weist eine Mietausfallrate von 17.83% (9.24% per 31.03.2023) auf. Der Anstieg erklärt sich hauptsächlich durch die Verbuchung verschiedener ausstehender Mietforderungen. Diese Verluste wurden in den vorangegangenen Geschäftsjahren gut zurückgestellt, weshalb ihre Verbuchung keinen wesentlichen Einfluss auf das Nettoergebnis des Fonds hat. Die Leerstandsquote liegt bei 9.76% (7.98% per 31.03.2023).

Der Immobilienwert steigt im Vergleich zu 2022/2023 um 0.90% auf CHF 224’386’000. Der Nettoinventarwert beträgt somit CHF 359.47 pro Anteil (CHF 358.14 per 31.03.2023). Die Ausschüttungsrendite sinkt leicht auf 3.17% und der TER fällt auf 0.89% (0.94% per 31.03.2023). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT) steigt auf 68.16% (67.75% per 31.03.2023).

Die Fremdfinanzierungsquote sinkt auf 27.79% (28.28% per 31.03.2023), was auf die ausgezeichnete Schuldenkontrolle der Vermögensverwalterin zurückzuführen ist. (Procimmo/mc/ps)