Suva verzeichnet stetig hohe Zahl an Absturzunfällen auf Baustellen

Luzern – Die Unfallversicherung Suva hat anlässlich des Welttags für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz eine auf hohem Niveau stagnierende Anzahl Absturzunfälle auf Baustellen verzeichnet. Gemäss der Unfallstatistik der Versicherung stürzen jedes Jahr 10’500 Menschen in der Schweiz bei Bauarbeiten ab, wie die Suva am Donnerstag mitteilte.

Im Vergleich zu anderen Unfällen ziehen sich Verunfallte bei Abstürzen öfters schwerere oder gar tödliche Verletzungen zu. Auch Abstürze aus geringer Höhe können dramatische Folgen haben. In bei der Suva versicherten Betrieben führten von den jährlich 5500 Berufsunfällen mit Leitern knapp 100 zu Invalidität, drei endeten jeweils tödlich, wie die Versicherung weiter schreibt.

Insgesamt sank das Risiko, am Arbeitsplatz zu verunfallen, in den vergangenen zehn Jahren jedoch um 13 Prozent. Die Suva unterstütze die Betriebe bei der Entwicklung einer nachhaltigen Präventionskultur, teilte die Versicherung mit. Das Wissen über Sicherheitsregeln sei in den Betrieben zwar vorhanden, doch fehle es teilweise an einer solchen Präventionskultur. (awp/mc/ps)

Suva