SWISS AT WORK AG: Unternehmensberatung für KMU im flexiblen Abo-Modell

Zürich – Business Consulting neu gedacht: SWISS AT WORK bietet KMU massgeschneiderte Beratung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im flexiblen, erschwinglichen Abo-Modell an. Von Arbeitgeberattraktivität bis Zukunftsfähigkeit – SWISS AT WORK hilft KMU, messbare Ergebnisse zu erzielen, ohne ihre Liquidität und das Tagesgeschäft gross zu belasten.

Viele KMU kennen die Herausforderungen: Wie finde ich die passende Strategie für mehr Performance? Wie organisiere ich eine reibungslose Nachfolgeregelung? Wie mache ich mein Unternehmen für Arbeitskräfte attraktiv und gleichzeitig zukunftsfähig? – Solche Fragen sind zentral für die Entwicklung von Unternehmen. Doch gerade im KMU liegt der Fokus auf dem Tagesgeschäft, oft fehlt es an Zeit und finanziellen Mitteln für externe Beratung.

Unternehmerische Fitness fördern

Genau hier setzt SWISS AT WORK an: Ihr innovatives Consulting-Abo begleitet KMU in allen Phasen ihrer Entwicklung – flexibel, erschwinglich und gut in den Unternehmensalltag integrierbar. “Wir sehen uns als Kompetenzzentrum für unternehmerische Fitness und bieten KMU regelmässige Unterstützung zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit”, sagt Co-Gründerin Sabine Halfar. “Mit einem festen Ansprechpartner und einem erfahrenen Team garantieren wir, dass unsere Dienstleistungen immer einen Mehrwert für das Unternehmen ergeben”, ergänzt Co-Gründer Benjamin Halfar.

Erster Schritt: Check-up

In einem umfassenden Check-up oder einem Check-up Light werden aktuelle Schwachstellen und verborgene Potenziale identifiziert. Daraus resultiert ein detaillierter Massnahmenplan für sofortige Verbesserungen.

Schrittweise Begleitung: Consulting-Abo

KMU erhalten massgeschneiderte Beratung, Sparring und Services in Bereichen wie Führung und Kommunikation, Strategie und Nachhaltigkeit, Digitalisierung, KI, Marketing, Sales, Employer Branding, Controlling und mehr. (pd/mc)