Swiss Central City Real Estate Fund baut Portfolio 2022 aus

Zürich – Der von der Nova Property Fund Management AG verwaltete Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund (SCCREF) hat im Geschäftsjahr 2022 das Portfolio ausgebaut. Die Ausschüttung je Fondsanteil verbleibt auf Vorjahreshöhe

Der SCCREF erweiterte das Portfolio um neun Liegenschaften und eine Stockwerkeigentumseinheit. Diese befinden sich in Basel, St. Gallen, Luzern und Genf, wie die Fondsgesellschaft am Freitag mitteilte. Der Wert des Portfolios stieg in der Folge um 28 Prozent auf 614,8 Millionen Franken.

Durch den Ausbau sind die Mietzinseinnahmen um 31 Prozent auf 17,7 Millionen Franken angestiegen. Der Gesamterfolg verharrte mit 15,6 Millionen Franken hingegen in etwa auf Vorjahreshöhe. Das Gesamtfondsvermögen beträgt laut weiteren Angaben zum Stichtag 622,2 Millionen Franken und das Nettofondsvermögen auf 422,0 Millionen.

Für das Geschäftsjahr 2022 sollen nun 2,50 Franken je Anteil ausgeschüttet werden. Das ist gleich viel wie im Vorjahr. (awp/mc/pg)