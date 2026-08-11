Swiss Digital Home AG: Die Zukunft des Wohneigentums wird digital

Bern – Unter dem Dach der neu gegründeten Swiss Digital Home AG entwickeln die beiden PropTech Unternehmen houzy und myky gemeinsam die marktführende Plattform für privates Wohneigentum in der Schweiz. Die Plattform begleitet in Zukunft Eigentümer:innen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Immobilie und unterstützt sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen sowie den Wert ihres Wohneigentums langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Wohneigentum ist für viele der grösste Vermögenswert ihres Lebens. Gleichzeitig werden Themen wie Finanzierung, Unterhalt, Sanierungen, Energieeffizienz, Versicherungen, Verkauf oder Nachfolgeplanung immer anspruchsvoller. Informationen, Dienstleistungen und Ansprechpartner sind oft auf zahlreiche Anbieter verteilt.

Genau hier setzen houzy und myky an: Unter dem Dach der Swiss Digital Home AG entsteht eine umfassende und sichere digitale Plattform für privates Wohneigentum in der Schweiz. Sie begleitet Eigentümer:innen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Immobilie und unterstützt sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, sowie den Wert ihres Wohneigentums langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Eine gemeinsame Plattform für Wohneigentum

Die neue Plattform vereint die komplementären Stärken von houzy und myky: Mit rund 3,5 Millionen Nutzer:innen pro Jahr und 320’000 registrierten Wohnimmobilien sowie einem breiten Netzwerk aus Handwerksbetrieben, Banken, Versicherungen und Maklern entsteht eine ganzheitliche, reichweitenstarke Plattform rund um privates Wohneigentum in der Schweiz.

Mehrwert für Eigentümer:innen und Partner:innen

Eigentümer:innen erhalten einen einfachen Zugang zu Informationen und Dienstleistungen rund um ihre Immobilie – von der Finanzierung über Unterhalt und Sanierungen bis hin zum Verkauf. In ihrem persönlichen Immobiliendossier stehen wichtige Dokumente, Bewertungen und objektspezifische Informationen an einem sicheren Ort zur Verfügung. So behalten sie den Überblick und können dank relevanten Empfehlungen fundierte Entscheidungen für den Werterhalt und die Weiterentwicklung ihrer Immobilie treffen.

Auch Partnerunternehmen wie Handwerksbetriebe, Banken, Versicherungen oder Maklerunternehmen profitieren von der gemeinsamen Plattform. Sie können ihre Dienstleistungen dort anbieten, wo Eigentümer:innen gezielt nach Unterstützung suchen.

Kontinuität und Sicherheit

Für Kund:innen von houzy und myky ändert sich durch den Zusammenschluss nichts: Bestehende Kundenbeziehungen werden weitergeführt, und auch das persönliche Immobiliendossier sowie alle relevanten Daten und Dokumente stehen weiterhin wie gewohnt sicher zur Verfügung und werden später auf einer neuen Plattform zusammengeführt. Bewährte operative Strukturen gewährleisten Stabilität im laufenden Betrieb, während die hohen Schweizer Datenschutzstandards weiterhin für Sicherheit und Vertrauen sorgen.

Mit einer breit abgestützten Basis von Aktionär:innen und Partnerunternehmen verfügt die Swiss Digital Home AG über beste Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Die Bündelung von Kompetenzen und die gemeinsame technologische Weiterentwicklung schaffen die Grundlage, um die Plattform langfristig auszubauen und ihre Position im Schweizer Markt für digitales Wohneigentum weiter zu stärken.

Tiziano Lenoci, designierter CEO der Swiss Digital Home AG: «Unser Ziel ist es, dass Eigentümer:innen ihre Immobilie einfacher verwalten, bessere Entscheidungen für deren Zukunft treffen und den Wert langfristig erhalten und weiterentwickeln können.»