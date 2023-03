Swiss Life hat Mietnachfolger für Manor in Zürich gefunden

Zürich – Die Swiss Life saniert seit über zwei Jahren ihre beiden Liegenschaften an der Zürcher Bahnhofstrasse. Nun seien die Laden- und die Büroflächen voll vermietet, teilte der Versicherer am Donnerstag mit.

Unter anderem wird den Angaben zufolge der Süsswarenhändler Teuscher mit seinem Café Felix in den Brannhof ziehen. Ebenso zählt Massimo Dutti zu den neuen Mietern. Der Seifenhändler Lush werde an den Standort zurückkehren, in dem er schon früher eigemietet war. Darüber hinaus werde General Motors vertreten sein.

Die Eröffnung der Detailhandelsflächen erfolgt laut Communiqué gestaffelt ab Oktober 2023. Die Büroflächen seien derweil noch im Grundausbau. Sie würden aber wohl sogar schon per Ende Juni dieses Jahres an die neuen Mieter übergeben. Die ersten Arbeitsplätze sollen dann aber erst Anfang 2024 bezogen werden.

Neuer Name «Swiss Life Brannhof»

Das Gebäude trägt neu den Namen «Swiss Life Brannhof», in Anlehnung an das historische Erbe von Julius Brann, der 1912 das Gebäude an der Bahnhofstrasse 75 schuf, in dem jahrelang das Warenhaus Manor eingemietet war.

Das Manor-Warenhaus ist allerdings seit 2020 Geschichte. Nach einem jahrelangen, erbitterten Rechtsstreit mit der Swiss Life wurde das Warenhaus geschlossen und geräumt. Den aktuelle Umbau, der nun bald abgeschlossen wird, liess sich die Swiss Life rund 100 Millionen Franken kosten. (awp/mc/pg)