Swiss Prime Site Immobilien ist im ersten Halbjahr gut unterwegs

Zürich – Swiss Prime Site Immobilien hat im ersten Halbjahr grössere Flächen neu oder wiedervermieten können. Dies stimmt die zum Immobilienkonzern SPS gehörende Tochter für die weitere Entwicklung positiv.

Im ersten Halbjahr konnte Swiss Prime Site Immobilien mehr als 90’000 Quadratmeter neu- oder wiedervermieten. Das ist fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor mit 47’000 Quadratmetern. Die Nachfrage nach kommerziellen Flächen sei durchwegs positiv, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In allen Nutzungskategorien hätten erfolgreiche Mietabschlüsse resultiert.

Insbesondere in Basel habe die Nachfrage deutlich zugenommen. So hätten im neu positionierten Bürokomplex, dem Peter-Merian-Haus, das Technologieunternehmen Adobe, die im Bereich Spezialitätenchemie tätige Arxada und die Schweizerische Post bedeutende Flächen angemietet. Auch der Messeturm profitierte vom erstarkten Basler Büromarkt und von total 30 Stockwerken seien nur noch zwei verfügbar. Im ehemaligen Stücki Hotel habe Ariv zudem seine erste sogenannte «Co-Living Location» für gemeinschaftliches Wohnen auf Zeit in der Schweiz eröffnet.

Zuversicht für 2022

Zusätzliche Vermietungserfolge gab es in der Region Zürich im West-Log, im MFO-Gebäude und im Prime Tower. Die robuste Nachfrage nach kommerziellen Flächen zeigte sich auch in der Region Genf, wo im Patio Plaza, unter anderem ein Mietvertrag mit BSE Ecole SA abgeschlossen wurde. Die beiden im Bau befindenden Entwicklungsprojekte JED in Schlieren und Stücki Park in Basel erfreuten sich ebenfalls reger Nachfrage, wie Swiss Prime Site weiter mitteilt. Hier würden bis Ende Jahr Vorvermietungsquoten von rund 90 Prozent erwartet.

Für die weitere Entwicklung gibt sich das Immobilienunternehmen zuversichtlich. Dank der erfreulich starken Wieder- und Neuvermietungen und den nach wie vor intakten wirtschaftlichen Aussichten sei Swiss Prime Site auch für Ende Jahr bezüglich tiefem Leerstand und positiver Mietertragsentwicklung optimistisch, heisst es weiter.

Den detaillierten Halbjahresabschluss will Swiss Prime Site am 25. August 2022 publizieren.(awp/mc/ps)