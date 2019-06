Swiss Prime Site: Immobilienprojekt YOND – 80% vermietet

Olten – Ende 2017 hat Swiss Prime Site Immobilien in Zürich den Grundstein für das Projekt «YOND» gelegt. Fristgerecht wird die Immobilie nun im Herbst 2019 bezugsbereit sein und in den Immobilienbestand übergehen. Von den insgesamt rund 18’500 m2 sind per Mitte Juni 2019 bereits 80% oder über 14’000 m2 vermietet.

Zu den ersten Ankermietern gehören Dienstleistungsunternehmen aus den Bereichen Recruiting, Kommunikation und Facility Management. Doch auch Produktionsbetriebe, Gastronomieunternehmen sowie Detailhändler werden das interessante Ensemble im YOND ergänzen.

Innovativer Bauprozess für moderne Räume nach Mass

YOND richtet sich mit seiner Gebäudestruktur sowohl an Dienstleistungsanbieter wie auch an Produktionsbetriebe. Damit soll für alle Mieter ein inspirierendes Umfeld entstehen. Das Ziel des Projekts mit einem Investitionsvolumen von CHF 91 Mio. (inkl. Land) und einem erwarteten jährlichen Mietertrag von CHF 4.8 Mio. war es, mittels nutzungsunabhängigen Räumen verschiedenen Innengestaltungskonzepten und den wechselnden Flächenbedürfnissen der Mieter entgegenzukommen. YOND vereint das, was den heutigen Zeitgeist ausmacht: Erlebnisreiche sowie funktionale Räume und Flächen, die sich individuell und kreativ an die gegebene Marktlage anpassen lassen. Der innovative Charakter des Gebäudes zeigte sich ebenfalls während des gesamten Planungs- und Realisationsprozesses. Dieser verlief erstmalig komplett nach den Prinzipien des «Lean Construction». (SPS/mc/pg)