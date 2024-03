Swiss21: Neue Bankanbindungen zur UBS, AKB, BEKB, ZKB und ZugerKB

Appenzell – Für Schweizer Startups und Kleinunternehmen ist seit November 2018 eine kostenlose Komplettlösung für die Büroadministration erhältlich. Das Software-Paket umfasst das Offert- und Rechnungswesen, eine automatisierte Buchhaltung, eine Lohnbuchhaltung, ein CRM, einen Online Shop, eine Zeit- und Leistungserfassung sowie weitere Tools für die Personaladministration. Zahlreiche Bankanbindungen ermöglichen eine Verknüpfung und einen automatischen Abgleich mit der «Hausbank».

KMU-Kunden der UBS, AKB, BEKB, ZKB und ZugerKB können ihre Konten ab sofort mit der Business Software von Swiss21 verbinden. Ist die Verknüpfung einmal hergestellt, findet der Datenabgleich zwischen E-Banking und Buchhaltung automatisiert statt. Zahlungsaufträge aus der Buchhaltung werden direkt ins E-Banking übermittelt und müssen nur noch freigegeben werden. Unternehmerinnen und Unternehmer haben damit jederzeit einen aktuellen Überblick über die Finanzen ihrer Firma. Zahlungseingänge von Kunden werden erkannt und automatisch verbucht. Durch den systemautomatischen Abgleich und die Verbuchung der Transaktionen erzielen die KMU einen wertvollen Effizienzgewinn.

«Das Verbinden der UBS sowie der AKB, BEKB, ZKB und ZugerKB KMU-Konten mit Swiss21 ist ein weiterer Meilenstein für unser Ökosystem, da diese Anbindungen über die standardisierte API der SIX mit der Bezeichnung «bLink» erfolgt, die mit zahlreichen anderen Banken ebenfalls kommuniziert. Wir sind gespannt, welche weiteren Finanzdienstleistungen für unsere Kundinnen und Kunden auf diesem Kanal in Zukunft möglich sein werden», so Walter Regli, Geschäftsführer von Swiss21.org.

National ausgerichtet, regional verankert

Mit Swiss21 ist die Anbindung an mehr als 70 nationale und regionale Banken möglich. Swiss21 ist es wichtig, dass Bankgeschäfte auch mit vielen regional verankerten Banken möglichst effizient gestaltet werden können. So gibt es Anbindungen zu vielen Kantonal- und Regionalbanken. Swiss21 ermöglicht auch Multibanking, das heisst, dass mehrere Bankkonten von unterschiedlichen Bankinstituten hinterlegt werden können. Beim Hinterlegen des Bankkontos prüft das System automatisch, ob zu diesem Bankinstitut eine Anbindung möglich ist. Mehr als 60’000 Kleinunternehmen und Organisationen in der ganzen Schweiz nutzen Swiss21 heute. (Swiss21/mc/pg