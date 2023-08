swissalbs-Unternehmerpreis 2023: Prominente Jury ehrt albanischstämmige Unternehmerinnen und Unternehmer

Zürich – swissalbs, der albanisch-schweizerische Verein, gibt die Nominierungen für den begehrten Unternehmerpreis bekannt. Die Auszeichnung würdigt herausragende unternehmerische Leistungen und dient als Inspiration für die gesamte swissalbs-Community. Verliehen wird der Preis am 23. September am swissalbs-Unternehmerball im Kongresshaus Zürich durch eine prominente Jury rund um BRACK.CH-Gründer Roland Brack, Nationalrat Andri Silberschmidt und elleXX-Mitgründerin Nadine Jürgensen. Erwartet werden über 500 Gäste, darunter Gründer, Unternehmerinnen, Investoren sowie hochrangige Vertretungen aus Wirtschaft und Politik.

Der swissalbs-Unternehmerpreis 2023 feiert die Innovationskraft der albanischen Gemeinschaft. Verliehen wird die Auszeichnung am swissalbs-Unternehmerball, der am 23. September bereits zum dritten Mal stattfindet. Der Anlass im Kongresshaus Zürich bietet eine inspirierende Plattform zum Netzwerken, Ideenaustausch und zur Förderung von Geschäftsmöglichkeiten. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, Unternehmerinnen und Unternehmer zu ehren, die in verschiedenen Branchen und Bereichen Erfolge erzielt haben. Die sieben Nominierten sind:

Albana Rama ist Geschäftsführerin und Gründerin von The Rainforest Company, eine der am schnellsten wachsenden Foodtech-Marken Europas. Das Startup verkauft nachhaltig erzeugte und rein vegane Produkte in über 8’000 Supermärkten weltweit. In seiner jüngsten Investitionsrunde hat das Unternehmen 36 Millionen Euro erhalten. Dies ist eine der grössten Finanzierungsrunden im deutschen Foodtech-Sektor im Jahr 2022 und die bisher grösste Kapitalaufnahme eines von einer Frau gegründeten und geführten Unternehmens in Europa in diesem Bereich.

Taulant Lulaj ist Gründer und Leiter des sonderpädagogischen Bildungs- und Integrati-onsangebots Myndset und coacht Jugendliche und Erwachsene. Er ist spezialisiert auf sonderpädagogische Bedürfnisse in Schule und Beruf, wie beispielsweise bei ADHS und Autismus. Gemeinsam mit seinem Team setzt er sich für berufliche und soziale Integration ein und erarbeitet nachhaltige Lösungen.

Qendrim Rrahmonaj ist Gründer und CEO der fidro GmbH. Das Unternehmen bietet lösungsorientierte Finanzdienstleistungen aus einer Hand an – von Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Kryptowährungen, Versicherungen, bis hin zu Altersvorsorge und Wohneigentum.

Kristian Kabashi ist Mitgründer und Vorstandsmitglied des FinTech-Startups Numarics, einer modernen All-in-One-Lösung für Finanzdienstleistungen, die menschliche Expertise, Technologie und künstliche Intelligenz zu einem lückenlosen Angebot verbindet.

Vlora Rexhepi ist Mitgründerin und CEO von Lola Tong, einem Schweizer Mode-Startup, das sich für Nachhaltigkeit engagiert und die Designer hinter jedem Modestück vorstellt. In harmonischem Gleichgewicht zwischen Umweltschutz, Menschenrechten und Ökonomie versucht das junge Chamer Unternehmen einen eigenen Slow-Fashion-Weg.

Kristian Oroshi hat TWO.jobs im Jahr 2017 in Winterthur gegründet. Seither hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich Social Media Recruiting entwickelt. TWO.jobs hat sich auf Passiv-Stellensuchende spezialisiert und ermöglicht Unternehmen, Millionen von passenden Kandidaten in den sozialen Medien anzusprechen.

Endri Dibra gründete 2018 das Unternehmen Arbrea Labs AG mit Sitz in Zürich. Das Med-Tech-Startup hat eine revolutionäre AR- und 3D-Software entwickelt, das in der plastischen Chirurgie eingesetzt wird. Arbrea bietet Simulatoren für die Planung von plastischen Eingriffen und Patientenberatungen.

https://arbrea-labs.com

Hochkarätige Jury verleiht diesjährigen Unternehmerpreis

Die Gewinnerin oder der Gewinner des swissalbs-Unternehmerpreis wird durch eine Jury erkoren. Diese besteht dieses Jahr aus den namhaften Persönlichkeiten Roland Brack, Unternehmer, Investor und Gründer von BRACK.CH, Nadine Jürgensen, Co-Gründerin von elleXX, Andri Silberschmidt, FDP-Nationalrat und Gastro-Unternehmer, Vllaznim Xhiha, Philanthrop und Serial Entrepreneur, sowie Jeton Tolaj, CEO der Wirz AB Bauunternehmungen.

Përparim Avdili, Mitgründer und Präsident von swissalbs, äussert sich begeistert über den bevorstehenden Ball: «Der swissalbs-Unternehmerball ist eine Plattform, um unsere erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer zu feiern und ihre inspirierenden Geschichten zu teilen. Es ist eine ideale Gelegenheit, die Verbindungen innerhalb unserer swissalbs-Community zu stärken und zukünftige Geschäftsmöglichkeiten zu fördern.»

Live-Musik, Unterhaltung und renommierte Redner

Moderiert wird der Event von Foodbloggerin und Fernsehpersönlichkeit Zoe Torinesi. Dazu kommen musikalische Darbietungen von Qendresa Rexhepi aus Luzern, welche durch einen YouTube-Hit mit fast 20 Millionen Aufrufen berühmte wurde sowie der etablierten Musikerin und Schauspielerin Edona Reshitaj. Zudem werden hochkarätige Redner aus der Schweizer Wirtschaft auf der Bühne stehen. (swissalbs/mc/ps)

