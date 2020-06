The Circle am Flughafen Zürich: 2800 m2 Zusatzfläche an MSD vermietet

Zürich – Im Haus am Südplatz mit insgesamt 25’000 m2 Bürofläche konnte die SPG Intercity Zurich AG die letzte verfügbare Fläche an das Pharma-Unternehmen MSD vermieten. Damit ist ein Grossteil der Büroflächen im Circle vermietet.

Das globale biopharmazeutische Unternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme AG) hat sich bereits Ende letzten Jahres für 4’300 m2 Bürofläche im Circle entschieden. Die neue Destination am Flughafen Zürich hat MSD aufgrund des Community-Gedankens und der Synergien zu den anderen Mietern überzeugt. Zudem wählte MSD den Circle, um Mitarbeitenden, Kunden und Partnern eine zukunftsorientierte Arbeitsumgebung am besterschlossenen Ort der Schweiz zu bieten. Aufgrund der positiven Rückmeldungen und der grossen Nachfrage von Seiten der Mitarbeiten-den hat sich MSD entschieden, die Fläche um 2’800 m2 zu erweitern. Den Mietvertrag konnte SPG Intercity Zurich im Auftrag der Miteigentümerschaft The Circle, bestehend aus der Flughafen Zürich AG und Swiss Life AG, abschliessen. Damit ist das Haus am Südplatz mit insgesamt 25’000 m2 Bürofläche restlos vermietet. SPG Intercity Zurich freut sich, damit einen wesentlichen Beitrag zur Vollvermietung geleistet zu haben.

Innovatives Konzept mit Campus-Charakter

Der Circle überzeugt, die Büroflächen sind zu einem Grossteil vermietet. Noch rund 16’000m2 Bürofläche sind im Modul «Headquarters & Offices» verfügbar, darunter befinden sich Klein- und Grossflächen an zentraler Lage. Das innovative Konzept und der Nutzungsmix vom Circle nimmt Veränderungen in der Arbeits- und Konsumwelt vorweg. So sind auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden entscheidend für die Gestaltung der Büroräumlichkeiten. Mitarbei-tende fordern heute Flexibilität – was Arbeitszeit, Arbeitsort und Work-Life-Balance betrifft. Sie erwarten ergänzen-de Angebote für Freizeit und Familien-Management sowie beste Erreichbarkeit. Unternehmen finden für diese An-forderungen mit dem Circle den perfekten Campus für alle ihre Bedürfnisse. (SPG Intercity Zurich/mc/ps)