Thomas Rieder wird neuer Leiter Immobilienanalyse bei der CS

Zürich – Die Credit Suisse hat Thomas Rieder zum neuen Verantwortlichen für die Immobilienanalyse Schweiz ernannt. Er folgt auf Fredy Hasenmaile, der sich entschlossen hat, ausserhalb der Credit Suisse eine neue Herausforderung anzutreten. Rieder wird seine neue Position als Leiter Immobilienanalyse Schweiz am 1. Mai 2023 antreten.

Thomas Rieder arbeitet seit 2006 in der Researchabteilung der Credit Suisse und hat sich in den vergangenen Jahren als einer der führenden Immobilienökonomen in der Schweiz einen Namen gemacht.

Als Ökonom befasst sich Thomas Rieder bereits seit 2006 mit dem Schweizer Immobilienmarkt und hat den Bereich Swiss Real Estate Economics in dieser Zeit massgeblich mitgeprägt. Sein bisheriger Arbeitsschwerpunkt liegt in der Analyse des Wohneigentums- und Hypothekarmarkts, der volkswirtschaftlichen Beurteilung von grösseren Bauprojekten sowie weiteren spezifischen Fragestellungen im Schweizer Immobiliensektor. Seit 2021 gehört Thomas Rieder der Expertengruppe Landpreismodelle Kanton Zürich an.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit lehrt er als Gastdozent Immobilienökonomie an Schweizer Hochschulen. Thomas Rieder ist 1981 im Oberengadin geboren und aufgewachsen. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern studiert und im Rahmen einer Weiterbildung den CAS Immobilienbewertung FHNW abgeschlossen. (mc/pg)