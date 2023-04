Vaudoise-Gruppe gründet eine Immobilien-Anlagestiftung

Lausanne – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen gründet eine Anlagestiftung, deren Ziel die kollektive Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern ist. Die Anlagestiftung hat im März in ihrer Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» erfolgreich die erste Kapitalaufnahme in Höhe von CHF 130 Mio. durchgeführt.

Diese Anlagegruppe investiert hauptsächlich direkt in Wohngebäude, aber auch in Geschäftsliegenschaften in der Schweiz. Die Stiftung stützt sich auf die Erfahrung und die Kompetenzen der Vaudoise-Gruppe bei verantwortungsbewussten und nachhaltigen Immobilienanlagen und stellt diese den Pensionskassen zur Verfügung.

Möglichkeit für Pensionskassen, in den Immobilienbereich zu investieren

Die Anlagestiftung strebt in den nächsten fünf Jahren ein verwaltetes Volumen von über CHF 500 Millionen an. Dabei wendet sie bei ihren Investitionsentscheiden und beim Portfoliomanagement einen systematischen Nachhaltigkeitsansatz an. Sie beabsichtigt, mit Pensionskassen zusammenzuarbeiten, die ihre Werte teilen.

Präsident des Stiftungsrats ist Christoph Borgmann, CFO der Vaudoise-Gruppe. Zwei unabhängige Experten, Hervé Froidevaux und Alain Deschenaux, sind Mitglieder. Die Stiftung wird von Mikaël Genty und Dejan Dukov gemeinsam geleitet und verwaltet. (Vaudoise/mc/pg)