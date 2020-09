Walde & Partner schlägt ein neues Kapitel auf

Zollikon – Die Walde & Partner Immobilien AG plant ein neues «Kompetenzzentrum für Immobilien». Auf rund 1700 m2 werden ab Juli 2021 umfassende Dienstleistungen rund um die Entwicklung und Vermarktung von Immobilien, Immobilienrecht sowie Steuern und Finanzierung angeboten. Auch Startups werden miteinbezogen. Walde & Partner übernimmt dazu per Frühjahr 2021 als Alleinmieterin das markante Geschäftshaus der EBP Schweiz AG an der Zollikerstrasse 65 in Zollikon. Für den aktuellen, nur wenige hundert Meter entfernten Firmensitz an der Alten Landstrasse 107, sucht Walde & Partner per Sommer/Herbst 2021 eine passende Mieterin.​

Sowohl bei der Vermarktung und Entwicklung von Anlageimmobilien und von Neubauprojekten als auch beim Kauf und Verkauf von selbstgenutztem Wohneigentum nimmt das Bedürfnis nach umfassenden Dienstleistungen stark zu. Dies betrifft speziell die Beratung bei der Entwicklung von Immobilien, die Finanzierung sowie steuerliche und rechtliche Aspekte. Diesem Bedürfnis von Privaten und von Investoren kommt der unabhängige Immobilienvermarkter Walde & Partner ab Juli 2021 an einem neuen Standort in Zollikon entgegen.

Platz für Startups

Bereits ab März 2021 bezieht ein Teil des Zolliker Unternehmens die Liegenschaft an der Zollikerstrasse 65, unmittelbar beim Dufourplatz. Eigentümerin und aktuelle Nutzerin ist die EBP Schweiz AG, ein weltweit tätiges Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmen, welches seine verschiedenen Standorte in Zürich Stadelhofen konsolidiert.

Zunächst wird die Liegenschaft umfassend renoviert und modernisiert. Auf rund 1700 m2 Nutzfläche bietet sie Platz für hundert Arbeitsplätze, diverse Sitzungszimmer, Showrooms und einen grosszügigen Restaurationsbereich. Verkehrstechnisch liegt sie ideal. Die Bahnhöfe Zollikon und Tiefenbrunnen und auch das Bellevue sind mit dem Bus, der unmittelbar vor der Tür hält, in wenigen Minuten erreichbar.

«Kompetenzzentrum für Immobilien»

Für das Gründerehepaar Marianne und Gerhard Walde bietet das Geschäftshaus die idealen Voraussetzungen für ein echtes «Kompetenzzentrum für Immobilien». Für Gerhard Walde, Verwaltungsratspräsident, ist die Zeit dafür reif: «Bei der Entwicklung und Vermarktung von Immobilien sind heute interdisziplinäre Dienstleistungen gefragt – sowohl bei der Entwicklung als auch beim Kauf und Verkauf von Anlageimmobilien und von selbstgenutztem Wohneigentum.»

Für die Leistungserbringung werden spezialisierte Drittfirmen, branchenverwandte Unternehmen mit Synergien sowie Startups, welche die Innovationsbestrebungen von Walde & Partner im Bereich der Digitalisierung von Immobiliendienstleistungen unterstützen können, miteinbezogen. Die Suche nach entsprechenden Partnern läuft in diesen Tagen an.

Alle unter einem Dach

Dank dem Umzug an die Zollikerstrasse 65 vereint Walde & Partner zudem wieder alle Unternehmensbereiche, die zentralen Dienste IT/CRM, Finanzen, HR und Marketing und das Verkaufsteam Zollikon unter einem Dach. Die Bereiche Anlageimmobilien und Neubau waren infolge des Wachstums mehrere Jahre an verschiedenen Standorten tätig. Insgesamt werden rund 40 der zurzeit über 60 Walde-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am neuen Domizil tätig sein.

Für den nur wenige hundert Meter entfernten, aktuellen Firmensitz an der Alten Landstrasse 107, sucht Walde & Partner per Sommer/Herbst 2021 eine passende Mieterin. (mc/pg)

Walde & Partner Immobilien AG