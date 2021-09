Wanja Greuel vom BSC Young Boys zu Gast bei «Meet the CFO»

St. Gallen – Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der aktuellen Folge ist Wanja Greuel vom BSC Young Boys zu Gast.

Wanja Greuel hat erreicht, wovon viele Kinder und Jugendliche träumen: Er managt einen Fussballclub. Seit 2016 leitet er als CEO die wirtschaftlichen Geschicke des BSC Young Boys und konnte in dieser Zeit vier Meisterschaften und einen Cupsieg feiern. Und das Timing unseres Gesprächs hätte nicht besser sein können. Gerade haben die Young Boys sensationell Manchester United mit 2:1 in der Nachspielzeit besiegt. Und das beim ersten Champions-League-Spiel von Cristiano Ronaldo nach seiner Rückkehr nach England.

Zum Glück hat Wanja Greuel nach einer emotionalen Partynacht rechtzeitig seine Stimme wiedergefunden, um uns im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Er erzählt uns, wie klein er selbst seinen Beitrag zum sportlichen Erfolg einschätzt, was das Besondere an der finanziellen Führung eines Fussballclubs ist und wie hart Covid-19 die Branche tatsächlich getroffen hat. Als Mitglied des Executive Boards der European Club Association (ECA) hat Wanja Greuel ausserdem detaillierte Einblicke in die grosse europäische Fussballwelt und erklärt uns, mit welchen Regelungen er das Fussballgeschäft restrukturieren würde, weshalb der Fussballromantiker in ihm aber wenig optimistisch in die Zukunft blickt. Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf unserer Webseite anhören:

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

(HSG/mc/ps)