Westhive: Neuer Standort im historischen V-ZUG Areal

Zug – In enger Kooperation mit der Tech Cluster Zug AG eröffnet Westhive inmitten des historischen V-ZUG Areals einen Flexible Workspace Standort auf über 2’000 Quadratmetern.

Ausgangspunkt für das Vorhaben Tech Cluster Zug (TCZ) ist die strategische Erneuerung des Werkareals der V-ZUG. Die Modernisierung und räumliche Konzentration der Produktion der V-ZUG ermöglichen die Ansiedlung von zusätzlichen Industriebetrieben, Startups, technologienahen Dienstleistungen, Ausbildungseinrichtungen und Wohnungen.

In einer lichtdurchfluteten, komplett sanierten und klimatisierten Shedhalle entsteht auf über 2’000 Quadratmetern das Angebot von Westhive mit flexiblen Arbeitsplätzen, der Grossteil davon in Form von privaten Büros. Neben grosszügigen Lounges und einer erstklassigen Meeting-Infrastruktur verfügt der Workspace von Westhive über eine Kaffeebar, eine vollausgestatte Teamküche und einen eigenen Fitnessbereich exklusiv für Mitglieder. Die Dachterrasse ist der perfekte Ort, um sich während oder nach der Arbeit an frischer Luft und mit spektakulärer Alpensicht zu treffen.

Der Tech Cluster Zug wird über einen schweizweit einzigartigen Multi Energy Hub mit allen nötigen Energien klimaneutral versorgt. Es entstehen in den kommenden Jahren neben neuen Aussenräumen mit Plätzen, Gassen und Wiesen auch neue Quartierangebote mit Gastronomie, Kindertagesstätten, Kongressräumlichkeiten etc. «Wir wollen ein zukunftsfähiges Stück Stadt entwickeln, das auf engem Raum Produktion, Forschung und Entwicklung, Gewerbe und Wohnen in einer hohen städtebaulichen Qualität vereint», sagt David Carnier, Verantwortlicher für das Projekt Westhive seitens Tech Cluster Zug AG, einer Tochterfirma der Metall Zug AG. «Der Flexible Workspace ist ein integraler Bestandteil davon. Das Konzept und die Umsetzung von Westhive haben uns auf Anhieb überzeugt.»

Westhive Zug öffnet seine Türen im Spätsommer 2022 im Tech Cluster Zug an der Oberallmendstrasse 18, 6300 Zug. (Westhive/mc/pg)