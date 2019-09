Wincasa mit neuem Bereichsleiter Center & Mixed-Use Site Management

Winterthur – Felix Kubat wird per 1. Oktober 2019 neuer Bereichsleiter Center & Mixed-Use Site Management und damit auch neues Geschäftsleitungsmitglied bei Wincasa. Er übernimmt den Bereich von Philipp Schoch, der seit dem 1. Juli 2019 den Bereich Bewirtschaftung des Unternehmens führt.

Kubat verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Disziplinen des internationalen, nationalen und regionalen Retail. Zuletzt war er als Leiter Direktion Einkaufscenter und Mitglied der GL bei der Migros Genossenschaft Aare in Schönbühl und davor als Leiter Coop City und Mitglied der Direktion bei der Coop Genossenschaft in Dietikon tätig. Weiter agierte er als Merchandise Director und Mitglied der Direktion bei Manor in Basel und in verschiedenen Funktionen beim Migros-Genossenschafts-Bund in Zürich – u.a. als Managing Director Migros Hong Kong Ltd. und als Leiter SportXX.

Felix Kubat verfügt zudem über einen Master of Business Administration (MBA) der University of Leicester und einen Master of Science in Marketing (MSc) der National University of Ireland. (Wincasa/mc/pg)

