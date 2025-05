Wohnungsmieten und Preise für Mehrfamilienhäuser weiter gestiegen

Zürich – Die Mieten für neu abgeschlossene Wohnungsmietverträge in der Schweiz sind im ersten Quartal 2025 gestiegen. Laut Daten des Beratungsunternehmens Fahrländer Partner erhöhten sich die Mieten bei Neubauten um 1,9 Prozent und bei Altbauten um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Auch die Transaktionspreise für Mehrfamilienhäuser zogen deutlich an – landesweit um 3,6 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Damit lagen sie fast wieder auf dem Höchststand von 2022.

«Sinkende Zinsen, sinkende Leerstände und steigende Mieterträge machen Mehrfamilienhäuser weiterhin attraktiv», hiess es in der Mitteilung. Die anhaltende Zuwanderung und begrenzte Neubautätigkeit unterstütze diese Entwicklung zusätzlich.

Mieten bei Büroimmobilien gesunken

Dagegen gingen die Mieten für Büroflächen um 2 Prozent zurück, während deren Preise stagnierten. Regional zeigten sich deutliche Unterschiede.

Während die Preise in der Ostschweiz (+7,1 Prozent) und im Mittelland (+1,2 Prozent) zulegten, blieben sie in Basel stabil und gingen in Zürich (-1,7 Prozent) sowie in der Südschweiz (-4,0 Prozent) zurück. Nahezu unverändert blieben die Preise auch in der Region Genfersee (-0,3 Prozent). (awp/mc/pg)