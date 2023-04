Workspaces-Anbieter Headsquarter eröffnet dritten Zürcher Standort

Zürich – An der Uraniastrasse 31 hat Headsquarter seinen neusten Premium Working Space eröffnet. Es ist bereits ihr dritter Standort in Zürich-City. Weitere werden folgen.

Im Herzen von Zürich, in einem geschichtsträchtigen Gebäude, zieht aktuell eine internationale Community von Mitarbeitenden verschiedener KMU und Konzerne ein: Die Workspaces von Headsquarter an der Uraniastrasse 31 über 2 Etagen sind eröffnet.

200 Arbeitsplätze auf 1800m2

Insgesamt sind darin über 200 Arbeitsplätze auf einer Gesamtfläche von 1800 m² verfügbar. Das Raumkonzept ist noch klarer auf die Zielkundschaft ausgerichtet. Und ebenso die Services wie das hauseigene Gym und Recording Studio etc.

Alle drei Standorte zusammengezählt bietet Headsquarter aktuell auf 7000 m2 Fläche rund 700 Arbeitsplätze bzw. rund 1000 Mitgliedschaften.

Damit ist Headsquarter seit der Eröffnung des ersten Workspace in Jahr 2019 auf Wachstumskurs. Was das Unternehmen von anderen unterscheidet? “Headsquarter transformiert den Arbeitsalltag in ein Erlebnis”, sagt Geschäftsführer Anil Varghese: “Ein Erlebnis, das die Produktivität steigert und gleichwohl inspiriert. Dabei bieten wir eine persönliche Betreuung wie im Boutique-Hotel und gehen auf die individuellen Bedürfnisse von unterschiedlichen Unternehmen ein.”

Expansion geplant

Für eine weitere Expansion will sich das Unternehmen vorerst weiterhin auf Zürich konzentrieren, wo es lokal verankert ist und den Markt kennt. “Zwei weitere Standorte in der Zürcher Innenstadt (Stockerstrasse und Beethovenstrasse) sind bereits unterzeichnet, womit wir uns über die kommenden 1.5 Jahre in Bezug auf die Anzahl Mitgliedschaften verdoppeln werden”, sagt Anil Varghese. (mc/pg)

Headsquarter