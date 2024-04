Wüst und Wüst expandiert nach Pfäffikon/SZ

Zürich – Die auf die Vermarktung von exklusivem Wohneigentum spezialisierte Wüst und Wüst AG erweitert ihre bestehenden Standorte in Küsnacht/Zürich, Zug, Luzern und St. Moritz mit einer Niederlassung in Pfäffikon/SZ. Mit dem neuen Standort unterstreicht Wüst und Wüst die starke regionale Verankerung, ergänzt durch das nationale Netzwerk der Intercity Group und der exklusiven Partnerschaft mit Christie’s International Real Estate.

Mit der Eröffnung eines neuen Standortes mit Blick über den Zürichsee in Pfäffikon/SZ betont die Spezialistin für die Vermarktung von exklusivem Wohneigentum ihre Marktkenntnisse in einer der attraktivsten Wohnregionen der Schweiz. «Wir pflegen ein über Jahrzehnte gewachsenes, persönliches Netzwerk im Markt. So verfügen wir auch in der Region Pfäffikon/SZ über ausgezeichnete Kontakte und profunde Kenntnisse des Marktes vom oberen Zürichsee bis nach Zürich, wovon unsere Kundinnen und Kunden profitieren können», freut sich Pascal Vaucher, CEO von Wüst und Wüst, der das Familienunternehmen in nächster Generation führt.

Interdisziplinärer Immobilienhub

Mit dem neuen Standort im Kanton Schwyz von Wüst und Wüst AG will die Immobilienspezialistin die Beratung in sämtlichen Immobilienangelegenheiten stärken und den interdisziplinären Zugang für Kundinnen und Kunden vereinfachen. «Am neuen Standort an der Eichenstrasse 2 in Pfäffikon/SZ sind wir Teil eines Immobilienhub mit Generalunternehmern, Immobilienentwicklern, Spezialisten im Asset Management und in der technischen Bauherrenberatung. Damit generieren wir auch direkt am neuen Standort einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden», erklärt COO Julia Greber, die aus Wollerau/SZ stammt.

Die Adresse ist auch Sitz der Vögele Immobilien Gruppe, die in den vergangenen Jahren primär kommerziell genutzte Liegenschaften im Gesamtwert von weit über 1 Milliarde Schweizer Franken entwickelt, geplant, begleitet oder realisiert hat. «Wir heissen das Team von Wüst und Wüst als unsere neuen Nachbarn am operativen Sitz der Vögele Immobilien Gruppe willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit insbesondere in der Entwicklung von Immobilien», hält Verwaltungsratspräsident Paul Vögele fest. Büronachbarn am neuen Immobilienhub sind weiter eine General- und Totalunternehmerin sowie die Bauherrenberatungsfirma sem solutions ag, eine Spezialistin für Energie- und Nachhaltigkeitsberatung über den ganzen Lebenszyklus einer Liegenschaft hinweg. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/Wüst/mc/hfu)