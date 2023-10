Wunsch nach mehr Wohnraum ist meist Grund für Umzüge

Bern – Der Wunsch nach mehr Wohnraum ist das Hauptmotiv für Umzüge in der Schweiz. So wünschen sich laut einer Studie 53 Prozent der umzugsbereiten Personen mehr Platz.

Meist sei die Familiengründung- oder Erweiterung der Auslöser für einen Umzug, heisst es in der Studie, an der unter anderem die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften beteiligt war und die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Rund die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen mit einem Kinderwunsch oder mit Kindern würden deswegen umziehen. Auch der Wunsch nach einem Eigenheim spiele eine zentrale Rolle. Aktuell wohnen laut der Studie 75 Prozent der Umzugsbereiten in einem Mietverhältnis. Nach einem Umzug möchten nur noch 48 Prozent Mieterinnen und Mieter sein, dabei sei der Erwerb eines Einfamilienhauses von grosser Bedeutung.

Rund 45 Prozent der Schweizer Bevölkerung ziehen einen Umzug in Betracht. Wie es weiter heisst, sinkt die Umzugsbereitschaft mit zunehmendem Alter. Insgesamt wolle rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung nicht umziehen.

Für die repräsentative Studie wurden im Frühjahr 2023 insgesamt 1094 Personen in der Deutschschweiz und Romandie zu ihrem Umzugsverhalten befragt. Weiter an der Studie beteiligt waren das Bundesamt für Wohnungswesen, die Fédération Romande Immobilière, der Hauseigentümerverband Schweiz und Raiffeisen Schweiz. (awp/mc/ps)