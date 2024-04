XANIA real estate erweitert mit XANIA Equity Solutions AG (XESAG) das Dienstleistungs- und Investitionsangebot

Zug – Thomas Prajer, Gründer der auf exklusives Wohnen am Zürichsee spezialisierten XANIA Gruppe, treibt weiterhin den Expansionskurs voran. Die Gruppe entwickelt derzeit über 600 Premium-Wohnungen auf 70 bereits erworbenen und in Planung befindlichen A-Liegenschaften im Grossraum Zürich und hat sich als führender Anbieter von Immobilieninvestitionen etabliert.

Um der steigenden Nachfrage vermögender Investoren und ihrer Family Offices im Bereich des Premium-Wohnens im Grossraum Zürich gerecht zu werden, hat XANIA gemeinsam mit dem erfahrenen Banker und Immobilienmarkt-Experten David Helfenstein ein neues Produktangebot aufgebaut.

Das zusammen mit zwei Family Offices gegründete Unternehmen XANIA Equity Solutions AG (XESAG) bündelt unter der Geschäftsführung von David Helfenstein massgeschneiderte Co-Investment-Produkte, um den spezifischen Anforderungen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Das Angebot umfasst Private Credit Solutions, Equity Co-Investment-Strukturen und die aktive Verwaltung von Liegenschaftsportfolios der Anleger.

Ein herausragendes Merkmal der Leistungen bei XESAG ist neben den fundierten Marktkenntnissen und den strikten Kosten- und Projektmanagementfähigkeiten der «Skin-in-the-Game»-Ansatz. Hierbei investiert XESAG selbst in jedes Projekt zugunsten des Kapitalschutzes der Investoren. Darüber hinaus erhebt XESAG keinerlei Gebühren oder Honorare für ihre Dienstleistungen. Lediglich im Fall einer überdurchschnittlichen Erfüllung des Renditeversprechens fällt eine rein erfolgsbasierte Gebühr an.

«Wir haben nach einer Strategie gesucht, mit der wir die Interessen aller Parteien noch besser in Einklang bringen können. Mit XESAG folgen wir einem Alignment of Interest-Ansatz und haben ein marktfähiges Modell entwickelt. Es freut mich ausserordentlich, mit David Helfenstein einen Kollegen an meiner Seite zu haben, der über herausragende Fachkenntnisse und die entsprechende Motivation verfügt, um das neue Unternehmen erfolgreich zu führen», so Thomas Prajer, Gründer von XANIA real estate.

David Helfenstein, Geschäftsführer XESAG, ergänzt: «Nach meiner langjährigen Karriere bei der Credit Suisse, zuletzt als Führungsverantwortlicher «Key-Clients im Real Estate Switzerland», hat mich die unternehmerische Performance der XANIA Unternehmensgruppe unter Thomas Prajer überzeugt. Das Angebot, Mitunternehmer zu werden, motiviert mich, dieses innovative Produktangebot in einem der attraktivsten Immobiliensegmente Europas marktfähig zu machen.» (XANIA real estate/mc/ps)

Über XANIA real estate

XANIA real estate steht für hochwertige Wohnungen an exklusiven Standorten. Seit der Gründung des Immobilienunternehmens im Februar 2022 wurden bereits mehr als zehn Bauprojekte mit etwa 70 Wohnungen erfolgreich umgesetzt. Derzeit sind mehr als 60 Projekte mit einem Potenzial von rund 600 zusätzlichen Wohnungen in der Genehmigungs- oder Entwicklungsphase.

Als Immobilienentwickler setzt XANIA real estate auf Ersatzbauten in urbaner Umgebung. Die von XANIA real estate entwickelten Objekte entstehen in Zusammenarbeit mit renommierten Architekturbüros. Komfort, Qualität und Ästhetik stehen bei der Verwirklichung der Neubauprojekte an erster Stelle. Für die exklusive Gestaltung des Innenausbaus arbeitet XANIA real estate mit erstklassigen Interior Designern zusammen. Eine kuratierte Auswahl von passenden Interior Designs ist für Kundinnen und Kunden im eigenen Showroom am Pelikanplatz in Zürich ausgestellt. Für die Vermarktung der eigenen Immobilienprojekte hat XANIA real estate zusammen mit Daniele und Elza Pellettieri von Pellettieri Immobilien AG im Mai 2023 neu XANIA sales by pellettieri gegründet.