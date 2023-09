XANIA real estate: Kompetente Verstärkung für das Immobilienunternehmen aus Zürich

Zürich – Ab dem 1. November 2023 erhält die XANIA real estate Unterstützung durch Tobias Reinhardt. Reinhardt startet als Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Damit ergänzt er in der neu geschaffenen Position das Team von CEO Oliver Stihl. Stihl wurde im September 2023 an Bord geholt und führt operativ die Geschäfte von XANIA. Thomas Prajer, Founder von XANIA real estate, hatte im September 2023 seine Position als CEO abgegeben, um sich stärker auf das Business Development und den Aufbau des Franchise-Geschäfts zu konzentrieren.

«Mit Tobias Reinhardt gewinnen wir einen kompetenten, engagierten und motivierten Mitarbeiter. Seine Expertise und Fachkompetenz passen genau zu unserer Vision eines modernen Immobilienunternehmens. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm neue Projekte entwickeln und realisieren zu können.» Thomas Prajer, Founder XANIA real estate

Der 36-jährige Reinhardt begann seine berufliche Laufbahn als Konstrukteur. Nach Abschluss seiner Ausbildung absolvierte er erfolgreich sein Architekturstudium an der Hochschule Luzern und sammelte im Anschluss erste Erfahrungen als Architekt. Danach war Reinhardt als Projektmanager für Vorhaben in den Bereichen Objektstrategie, Entwicklung und Umsetzung verantwortlich. Gleichzeitig absolvierte er seinen Master in Real Estate an der Universität Zürich. Reinhardt ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem renommierten Berufsverband von Immobilienfachleuten und Immobiliensachverständigen, und ist damit Teil einer global bedeutenden Organisation der Immobilienbranche. Zuletzt war Reinhardt als Leiter Projektmanagement mit seinem Team für den Aufbau der Prozesse und des Reportings zuständig. (XANIA/mc/ps)

Über XANIA real estate

XANIA real estate steht für hochwertige Wohnungen an exklusiven Standorten. Seit der Gründung des Immobilienunternehmens im Februar 2022 wurden bereits mehr als zehn Bauprojekte mit etwa 70 Wohnungen erfolgreich umgesetzt. Derzeit sind mehr als 60 Projekte mit einem Potenzial von rund 600 zusätzlichen Wohnungen in der Genehmigungs- oder Entwicklungsphase.

Als Immobilienentwickler setzt XANIA real estate auf Ersatzbauten in urbaner Umgebung. Die von XANIA real estate entwickelten Objekte entstehen in Zusammenarbeit mit renommierten Architekturbüros. Komfort, Qualität und Ästhetik stehen bei der Verwirklichung der Neubauprojekte an erster Stelle. Für die exklusive Gestaltung des Innenausbaus arbeitet XANIA real estate mit erstklassigen Interior Designern zusammen. Eine kuratierte Auswahl von passenden Interior Designs ist für Kundinnen und Kunden im eigenen Showroom am Pelikanplatz in Zürich ausgestellt. Für die Vermarktung der eigenen Immobilienprojekte hat XANIA real estate zusammen mit Daniele und Elza Pellettieri von Pellettieri Immobilien AG im Mai 2023 neu XANIA sales by pellettieri gegründet.

xania.ch