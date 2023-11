«ZIF Immobilien Direkt Schweiz» – Börsenkotierung erfolgt

Zürich – Die Zurich Invest AG hat den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» wie geplant am 7. November 2023 an der Schweizer Börse kotiert.

Der Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» wurde am 14. Dezember 2018 lanciert. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der verschiedenen Immobilieneinheiten und -spezialisten der Zurich Invest AG erlaubte den Aufbau eines Portfolios von sehr guter Qualität mit einem Marktwert per Geschäftsjahresabschluss vom 30. Juni 2023 von 1’383 Millionen Schweizer Franken.

Wie geplant hat die Fondsleitung den Immobilienfonds an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Kotierung am 7. November 2023 ist erfolgreich verlaufen und der Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» steht seitdem auch privaten Anlegerinnen und Anlegern offen. «Ein Meilenstein ist erreicht und wir freuen uns über das Vertrauen, das unserer Organisation entgegengebracht wird», sagt Tom Osterwalder, CEO der Zurich Invest AG. Mit der SIX-Kotierung wurde der Fonds in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT)» aufgenommen.

Kontinuität in der Portfoliostrategie

Der «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» ist ein Immobilienfonds mit starkem Fokus auf Wohnimmobilien.Das Portfolio besteht mittlerweile aus 62 Liegenschaften, die sich an sehr guten und mehrheitlich städtischen Lagen befinden. Die Portfoliostrategie hat weiterhin das Ziel, laufende Erträge zu optimieren sowie umfassende Sanierungspläne umzusetzen, um Potenziale zu erschliessen und Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen. Dadurch strebt die Zurich Invest AG ein weiteres Wachstum des Portfolios und einen Fortschritt der Objekt und der Portfolioqualität für die Investoren und Investorinnen an. (Zurich/mc)

Zurich Invest AG