Zürich: Ladenfläche an Porsche für Pop-up-Store vermietet

Zürich – SPG Intercity Zurich AG hat für eine Retailfläche an der Bärengasse 16 in Zürich Porsche gewinnen können. Am Montag eröffnet der Stuttgarter Sportwagenhersteller dort seinen neuen Pop-up-Store.

Das markante Geschäftsgebäude an der Bärengasse 16 befindet sich mitten im Central Business District von Zürich, nur wenige Schritte vom Paradeplatz entfernt. Die rund 190 m2 grosse Fläche im EG verfügt über eine 360°-Schaufensterfront. SPG Intercity Zurich konnte diese aussergewöhnliche Verkaufsfläche an Porsche vermitteln. Der Sportwagenhersteller präsentiert im Showroom unter anderem seine innovativen E-Mobility-Modelle wie den Porsche Taycan. Mit dem temporären Vertriebsformat unter dem Titel «Porsche NOW» schafft das Unternehmen ein interaktives Markenerlebnis und will so insbesondere auch eine urbane, jüngere Kundschaft ansprechen. Der Pop-up-Store an der Bärengasse bleibt bis Ende 2021 geöffnet. (SPG/mc)