Zürich: SPGI Zurich vermietet Retailfläche an BoConcept

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Swiss Prime Site (SPS) hat SPGI Zurich AG per 1. Oktober 2022 eine 226 m2 grosse Fläche im EG der Liegenschaft Beethovenstrasse 33 in Zürich vermietet. Neuer Mieter ist das dänische Interior-Design-Unternehmen BoConcept.

SPGI Zurich konnte für die Räumlichkeiten mitten im Zürcher CBD BoConcept gewinnen. Das auf dänische Designmöbel spezialisierte Unternehmen hat erst kürzlich einen Store in Volketswil ZH eröffnet und möchte mit der Fläche an der Beethovenstrasse 33 zusätzlich in der City präsent sein. Die bisherige Mieterin der Fläche im EG, die Saxo Bank, benötigt nur noch ihre Büroflächen in den Ober-geschossen der Liegenschaft. BoConcept eröffnet den neuen Store voraussichtlich am 15. Dezember 2022. (SPGI/mc)