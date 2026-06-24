Zürich überholt Genf – tiefste je gemessene Insertionsdauer einer Schweizer Grossstadt

Zürich – Die neue Online-Wohnungsindex-Studie (OWI) von SVIT Schweiz, HEV Schweiz und newhome zeigt: Die Stadt Zürich erreicht mit nur noch 12 Tagen Insertionsdauer den tiefsten je gemessenen Wert einer Schweizer Grossstadt seit Beginn der Erhebung 2015 und überholt damit Genf als angespanntesten Mietwohnungsmarkt der Schweiz. Noch vor zwei Jahren lag Zürich im Mittelfeld.

Gleichzeitig zeigt die Schweiz insgesamt das Gegenteil: 17’000 weniger Inserate als im Vorjahr (-4%), die durchschnittliche Insertionsdauer steigt leicht auf 24 Tage. Am anderen Ende des Spektrums liegt Neuenburg mit 41 Tagen (+8) auf einem Rekordhoch – Vermieter dort kämpfen mit Leerständen.

Der Markt teilt sich deutlich in zwei Gruppen: einerseits in Städte, in denen die Nachfrage durch Zu- und Umzüge das zu kleine Angebot deutlich übersteigt, und der Rest der Schweiz anderseits, wo der Markt bisher schon entspannt war und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung steht. Ursächlich für die gedämpfte Umzugslust – was wiederum zu weniger Inseraten für frei werdende Wohnungen führt – ist unter anderem die jüngste Entwicklung der Angebotsmieten. Es ist aktuell noch vorteilhafter für Mietende, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Die Eckpunkte der Online-Wohnungsindex-Studie