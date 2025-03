Zwei von drei Helvetica-Immobilienfonds 2024 mit negativer Anlagerendite

Zürich – Drei von Helvetica Property Investors geführte Immobilienfonds haben im vergangenen Jahr unterschiedlich performt. Zwei der Fonds sollen wie bereits bekannt bald zusammengeführt werden. Diese Pläne seien auf Kurs.

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) erzielte 2024 einen deutlich tieferen Nettoertrag von 24,4 Millionen. Geringere Mieterträge seien aufgrund der Verkäufe teilweise durch Kosteneinsparungen ausgeglichen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. 2023 lagen die Mieterträge bei 42 Millionen. Es wurden fünf Liegenschaften verkauft.

Der Fonds schüttet nun eine stabile Dividende von 5,35 Franken pro Anteil aus. Die Anlagerendite lag mit plus 0,07 Prozent noch knapp im positiven Bereich. Der Vermietungsstand blieb stabil bei 95 Prozent per Jahresende. Es wurden 64 Neu- und Wiedervermietungen über 66’000 Quadratmeter abgeschlossen.

Wertsteigerungen im Bestand angestrebt

Indes erzielte der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund), der im Februar an die Schweizer Börse SIX gebracht wurde, einen Nettoertrag von 8,9 Millionen nach 9,9 Millionen im Vorjahr. Drei Liegenschaften wurden verkauft. Ausschütten will der Fonds wie im Vorjahr 5,50 Franken je Anteil.

Bei einer «starken» Cashflow-Rendite (+5,21%) und einer negativen Wertänderungsrendite (-14,97%) resultiert für das Geschäftsjahr 2024 eine Anlagerendite von -9,76 Prozent. Der Vermietungsstand stieg zum Jahresende 2024 auf knapp 99 Prozent.

Die zwei Fonds sollen, wie bereits bekannt, am 20. Juni 2025 rückwirkend per 30. April 2025 vereint werden. Die Fondsleitung plant für beide weitere operative Verbesserungen, Ertragssteigerungen, Wertsteigerungen im Bestandsportfolio sowie Kosteneinsparungen, wie es am Mittwoch weiter hiess.

Swiss Living Fund mit stabilem Ertrag

Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) wiederum, der seit Dezember 2024 an der SIX kotiert ist, erzielte einen Nettoertrag von 10,8 Millionen Franken. Das sei trotz Liegenschaftsverkäufen auf Vorjahresniveau – dank operativen Verbesserungen, reduzierten Managementgebühren und tieferen Zinskosten. Es wurden 16 Liegenschaften veräussert.

Die Ausschüttung erhöhe sich auf 2,80 pro Anteil nach 2,20 Franken im Vorjahr. Die Anlagerendite lag 2024 bei -6,75 Prozent. Der Fonds ist den Angaben zufolge als reiner Wohnimmobilienfonds im suburbanen Raum etabliert – mit Fokus auf Familien- und Mehrpersonenhaushalte, bezahlbare Mieten und stabile Cashflows. (awp/mc/pg)