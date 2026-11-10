500 Milliarden Euro für Infrastruktur: Welche Unternehmen wirklich profitieren

Deutschlands Sondervermögen für Infrastruktur soll Investitionen ermöglichen, die über Jahre aufgeschoben wurden. Für Unternehmen der Bauwirtschaft eröffnet das neue Perspektiven. Doch zusätzliche öffentliche Mittel führen nicht automatisch zu höheren Gewinnen. Viel interessanter wird, welche Anbieter die steigende Nachfrage wirtschaftlich und organisatorisch bewältigen können.

Ein Gastbeitrag von Fabio Meggle, Senior Manager bei S&B Strategy

500 Milliarden Euro für die Modernisierung der deutschen Infrastruktur: Das Sondervermögen weckt hohe Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung. Nicht nur Bauunternehmen hoffen auf zusätzliche Aufträge. Auch für Investoren gewinnt die Branche an Attraktivität. Schliesslich schafft der Staat durch langfristig angelegte Infrastrukturinvestitionen eine Nachfrage, die weniger stark von kurzfristigen konjunkturellen Schwankungen abhängt.

Allerdings dürfte der Investitionsschub innerhalb der Bauwirtschaft sehr unterschiedlich wirken. Während bestimmte Unternehmen ihre Marktposition verbessern können, werden andere Schwierigkeiten haben, das zusätzliche Geschäft profitabel umzusetzen. Die Summe der Investitionen allein reicht nicht aus, wenn Unternehmen daraus keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzen ziehen können.

Wachstum allein ist kein Garant für höhere Gewinne

Die deutsche Bauwirtschaft ist kein einheitlicher Markt. Während insbesondere der Wohnungsneubau stark von Finanzierungskosten, Investitionsbereitschaft und konjunkturellen Entwicklungen abhängt, wird die Nachfrage im Infrastrukturgeschäft wesentlich durch langfristige Modernisierungs- und Ausbauvorhaben geprägt.

Davon profitieren vor allem Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, in denen über Jahre erheblicher Investitionsbedarf besteht. Dazu gehören etwa die Energieversorgung, Telekommunikationsnetze und weitere technische Infrastrukturbereiche. Allein für den Leitungstiefbau lässt sich bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Marktwachstum von rund 14 Prozent prognostizieren.

Doch solche Wachstumsaussichten sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass steigende Umsätze und steigende Gewinne zwei unterschiedliche Dinge sind. Wer zusätzliche Aufträge annimmt, benötigt qualifiziertes Personal, geeignete Maschinen, funktionierende Abläufe und ausreichend Kapital zur Finanzierung der Projekte. Wachsen Auftragsbestände schneller als die verfügbaren Kapazitäten, können höhere Kosten und operative Schwierigkeiten die erwarteten Erträge schmälern.

Für die wirtschaftliche Bewertung eines Bauunternehmens ist deshalb weniger das Wachstum des Gesamtmarktes entscheidend als seine Fähigkeit, dieses Wachstum profitabel umzusetzen.

Spezialisierung wird zum Wettbewerbsvorteil

Die zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen könnten die Unterschiede zwischen den Unternehmen weiter verstärken. Besonders interessant sind Anbieter, die über technische Kompetenzen verfügen, die sich nicht kurzfristig aufbauen oder beliebig ersetzen lassen.

Wer komplexe Projekte übernehmen kann, die entsprechenden Qualifikationen nachweist und eine hohe Zuverlässigkeit bei der Umsetzung bietet, hat eine andere Verhandlungsposition als Unternehmen, die sich hauptsächlich über den Preis differenzieren.

Analysen des Leitungstiefbaus zeigen bereits, dass spezialisierte und grössere Anbieter häufig höhere Margen erzielen können als breit aufgestellte regionale Unternehmen. Dahinter stehen unter anderem ihre technischen Fähigkeiten, ihre Projekterfahrung und die Möglichkeit, anspruchsvollere Aufträge abzuwickeln.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Grösse allein den wirtschaftlichen Erfolg sichert. Auch kleinere Unternehmen können in attraktiven Marktnischen eine starke Position einnehmen. Ausschlaggebend ist, ob ein Unternehmen Leistungen anbietet, für die langfristig eine Nachfrage besteht und bei denen die Konkurrenz nicht ausschliesslich über den niedrigsten Preis ausgestochen wird.

Infrastruktur wird auch für Investoren interessanter

Für Finanzinvestoren ergeben sich daraus neue Möglichkeiten. Die langfristige Nachfrage nach Infrastrukturleistungen kann Unternehmen mit stabilen Kundenbeziehungen, spezialisierten Fähigkeiten und einer guten Marktposition attraktiv machen.

Gleichzeitig ist die Bauwirtschaft in vielen Bereichen weiterhin mittelständisch und regional geprägt. Das eröffnet Chancen für Unternehmenszusammenschlüsse und gezielte Übernahmen. Durch solche Transaktionen können Unternehmen ihre geografische Präsenz ausbauen, zusätzliche Kompetenzen gewinnen oder interne Funktionen professionalisieren.

Allerdings wäre es ein Fehler, allein auf steigende Marktvolumina und Unternehmensbewertungen zu setzen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Wertsteigerungen nicht dauerhaft allein durch günstige Finanzierung oder den Zusammenschluss mehrerer Betriebe erzielt werden können.

Viel wichtiger ist, ob nach einer Übernahme tatsächlich ein leistungsfähigeres Unternehmen entsteht. Gemeinsamer Einkauf, eine professionellere Projektsteuerung, bessere Personalplanung oder der Zugang zu zusätzlichen Kundengruppen können dafür Ansatzpunkte sein. Ohne eine entsprechende operative Weiterentwicklung bleibt das Potenzial von Unternehmenszusammenschlüssen begrenzt.

Der Engpass kann zur wirtschaftlichen Stärke werden

Eine Besonderheit des erwarteten Infrastrukturwachstums liegt darin, dass zusätzliche öffentliche Investitionen auf begrenzte Kapazitäten treffen. Qualifizierte Fachkräfte, spezialisiertes Know-how und leistungsfähige Unternehmensstrukturen lassen sich nicht beliebig schnell aufbauen.

Für die Auftraggeber kann dies höhere Kosten und eine schwierigere Projektvergabe bedeuten. Für Unternehmen mit verfügbaren Kapazitäten und gefragten Kompetenzen ergeben sich dagegen Möglichkeiten, ihre Marktposition und ihre Margen zu verbessern.

Das ist jedoch kein Selbstläufer. Auch spezialisierte Unternehmen müssen sorgfältig entscheiden, welche Aufträge sie annehmen und unter welchen Bedingungen sie diese wirtschaftlich umsetzen können. Ein grosser Auftragsbestand ist wenig wert, wenn Projekte aufgrund steigender Kosten oder organisatorischer Überlastung Verluste verursachen.

Gerade in einem wachsenden Markt wird deshalb unternehmerische Disziplin wichtiger. Wer seine Kapazitäten realistisch einschätzt, Aufträge selektiv auswählt und in die eigene Leistungsfähigkeit investiert, dürfte besser aufgestellt sein als Anbieter, die Wachstum um jeden Preis verfolgen.

Entscheidend ist die Qualität des Wachstums

Das Sondervermögen kann der deutschen Bau- und Infrastrukturwirtschaft über Jahre zusätzliche Nachfrage verschaffen. Ob daraus auch dauerhaft wirtschaftliche Stärke entsteht, hängt jedoch wesentlich von den Unternehmen selbst ab.

Für Investoren bedeutet das, Geschäftsmodelle, Wettbewerbspositionen und operative Leistungsfähigkeit genauer zu prüfen, statt sich allein auf positive Marktprognosen zu verlassen. Für Bauunternehmen wiederum wird entscheidend sein, Wachstum mit Spezialisierung, Produktivität und wirtschaftlicher Stabilität zu verbinden.

Die Gewinner des Infrastrukturbooms werden daher nicht zwangsläufig diejenigen sein, die das grösste Auftragsvolumen erzielen. Sondern jene, denen es gelingt, die zusätzliche Nachfrage in nachhaltige Wertschöpfung zu übersetzen.