Aberdeen Investments: Kommentar zum Waffenstillstand zwischen Iran und den USA

Michael Langham, Ökonom für Schwellenmärkte bei Aberdeen Investments, kommentiert die wirtschaftlichen Aussichten nach der Waffenstillstandserklärung zwischen den USA und dem Iran wie folgt:

Unsere erste Einschätzung ist, dass dies ein Rückzieher der Trump-Regierung und bis zu einem gewissen Grad auch des iranischen Regimes markiert. Ein fragiler Waffenstillstand könnte angesichts der wirtschaftlichen Kosten, die durch die Fortsetzung des Konflikts für die beteiligten Länder und die Weltwirtschaft entstehen, halten. Wir glauben insbesondere, dass Parteien mit eigenem Interesse daran, den Konflikt zu beenden und die Meerenge wieder zu öffnen, ihre Bemühungen um einen Kompromiss, der die USA, Israel und Iran zufriedenstellt, deutlich intensivieren werden.

Bezüglich der Dauerhaftigkeit eines Waffenstillstands und einer daraus resultierenden möglichen Vereinbarung sind wir jedoch skeptisch. Denn es ist fraglich, ob die USA oder Israel den von Iran angekündigten 10-Punkte-Bedingungen zustimmen werden, nicht zuletzt, weil die USA ihre militärische Präsenz im Golf wahrscheinlich nicht beenden werden und es zudem unklar ist, wer für den Wiederaufbau Irans zahlen wird. Schliesslich fehlen Details dazu, wie Iran sicherstellen wird, dass er nicht mit der Urananreicherung fortfährt. Das lässt Zweifel entstehen, ob die Bedingungen Israels erfüllt werden. Daher weisen wir darauf hin, dass die Risiken insgesamt in den nächsten zwei Wochen weiterhin gross bleiben werden, was eine gewisse Unterstützung für die globalen Ölpreise bietet.

Wenn der zweiwöchige Waffenstillstand Bestand hat und ein Kompromiss gefunden wird, der die Meerenge wieder öffnet, wird der globale wirtschaftliche Schock durch diesen Konflikt beherrschbar sein. Wir sehen dies als einen vorübergehenden Preisschock, der in manchen Volkswirtschaften möglicherweise nicht auf Verbraucher oder Unternehmen übergeht. Und in diesem Fall können die Zentralbanken im Grossen und Ganzen die Pfade fortsetzen, auf denen sie vor dem Konflikt waren. Tatsächlich könnte der Fokus stärker auf den Wachstumsauswirkungen liegen, wenn sich die Rohstoffpreise schnell normalisieren.

Die langfristigen Auswirkungen dieses Konflikts werden eine Zunahme der globalen Verteidigungsausgaben und Energiesicherheit sein, insbesondere im Nahen Osten und Nordafrika sowie Asien. Die Verringerung der Abhängigkeit von der Meerenge wird für den Golfkooperationsrat (GCC) Priorität haben, schwächt aber auch die US-Position in der Region als Sicherheitsgarant. Letztlich könnte der Fokus auf Ausgaben für inländische Bedürfnisse und die Reduzierung der im Ausland kanalisierten Einsparungen das Wachstum in Richtung Asien, Europa und GCC und weg von den USA verschieben.

Ray Sharma-Ong, stellvertretender globaler Leiter von Multi-Asset Solutions bei Aberdeen Investments, sagt: