Aberdeen Investments: Kommentar zum Waffenstillstand zwischen Iran und den USA
Michael Langham, Ökonom für Schwellenmärkte bei Aberdeen Investments, kommentiert die wirtschaftlichen Aussichten nach der Waffenstillstandserklärung zwischen den USA und dem Iran wie folgt:
- Unsere erste Einschätzung ist, dass dies ein Rückzieher der Trump-Regierung und bis zu einem gewissen Grad auch des iranischen Regimes markiert. Ein fragiler Waffenstillstand könnte angesichts der wirtschaftlichen Kosten, die durch die Fortsetzung des Konflikts für die beteiligten Länder und die Weltwirtschaft entstehen, halten. Wir glauben insbesondere, dass Parteien mit eigenem Interesse daran, den Konflikt zu beenden und die Meerenge wieder zu öffnen, ihre Bemühungen um einen Kompromiss, der die USA, Israel und Iran zufriedenstellt, deutlich intensivieren werden.
- Bezüglich der Dauerhaftigkeit eines Waffenstillstands und einer daraus resultierenden möglichen Vereinbarung sind wir jedoch skeptisch. Denn es ist fraglich, ob die USA oder Israel den von Iran angekündigten 10-Punkte-Bedingungen zustimmen werden, nicht zuletzt, weil die USA ihre militärische Präsenz im Golf wahrscheinlich nicht beenden werden und es zudem unklar ist, wer für den Wiederaufbau Irans zahlen wird. Schliesslich fehlen Details dazu, wie Iran sicherstellen wird, dass er nicht mit der Urananreicherung fortfährt. Das lässt Zweifel entstehen, ob die Bedingungen Israels erfüllt werden. Daher weisen wir darauf hin, dass die Risiken insgesamt in den nächsten zwei Wochen weiterhin gross bleiben werden, was eine gewisse Unterstützung für die globalen Ölpreise bietet.
- Wenn der zweiwöchige Waffenstillstand Bestand hat und ein Kompromiss gefunden wird, der die Meerenge wieder öffnet, wird der globale wirtschaftliche Schock durch diesen Konflikt beherrschbar sein. Wir sehen dies als einen vorübergehenden Preisschock, der in manchen Volkswirtschaften möglicherweise nicht auf Verbraucher oder Unternehmen übergeht. Und in diesem Fall können die Zentralbanken im Grossen und Ganzen die Pfade fortsetzen, auf denen sie vor dem Konflikt waren. Tatsächlich könnte der Fokus stärker auf den Wachstumsauswirkungen liegen, wenn sich die Rohstoffpreise schnell normalisieren.
- Die langfristigen Auswirkungen dieses Konflikts werden eine Zunahme der globalen Verteidigungsausgaben und Energiesicherheit sein, insbesondere im Nahen Osten und Nordafrika sowie Asien. Die Verringerung der Abhängigkeit von der Meerenge wird für den Golfkooperationsrat (GCC) Priorität haben, schwächt aber auch die US-Position in der Region als Sicherheitsgarant. Letztlich könnte der Fokus auf Ausgaben für inländische Bedürfnisse und die Reduzierung der im Ausland kanalisierten Einsparungen das Wachstum in Richtung Asien, Europa und GCC und weg von den USA verschieben.
Ray Sharma-Ong, stellvertretender globaler Leiter von Multi-Asset Solutions bei Aberdeen Investments, sagt:
- Märkte brauchen keine vollständige Gewissheit, um sich zu erholen. Für die Märkte verringert ein Waffenstillstand das kurzfristige Eskalationsrisiko erheblich. Diese Verringerung des Tail Risks reicht oft aus, um eine schnelle Neubewertung auszulösen, selbst wenn längerfristige Unsicherheiten bestehen.
- Wir müssen nicht weit suchen, um einen Präzedenzfall zu finden. Am 9. April 2025 stieg der S&P 500 in einer einzigen Sitzung um +9,5 %, nachdem Trump eine 90-tägige Aussetzung der am 2. April 2025 eingeführten gegenseitigen Zölle angekündigt hatte. Zu diesem Zeitpunkt, ähnlich wie in der aktuellen Situation, blieben mehrere bedeutende Unsicherheiten bestehen. Doch die Beseitigung des extremen Abwärtsrisikos reichte aus, um eine starke Erholung auszulösen. In den folgenden Monaten bewegten sich die Märkte über die bisherigen Hochs hinaus.
- Die Entlastungsrallye in Nordasien ist die stärkste. Dabei werden die Fundamentaldaten und nicht die Geopolitik die Märkte bestimmen, falls die geopolitische Risikoprämie nachlässt.
Wir erwarten die stärkste Erholung in den Märkten, die am stärksten vom Ölschock und dem Anstieg der Risikoaversion betroffen waren. Die stärker ölimportierenden Aktienmärkte Asiens, insbesondere Korea, Taiwan und Japan, werden sich voraussichtlich am schnellsten erholen. Diese Märkte sind stärker Schwankungen der Energiepreise und der globalen Risikostimmung ausgesetzt.
- Öl wird nach der Deeskalation wahrscheinlich mit einem Aufschlag gehandelt werden. Wir erwarten, dass die Ölpreise zurückgehen werden, solange der Waffenstillstand Bestand hat und Transporte durch die Strasse von Hormus erlaubt sind. Wir erwarten jedoch nicht, dass das Öl wieder auf das Niveau vor dem Konflikt zurückkehrt. Physische und logistische Störungen werden nicht über Nacht verschwinden. Darüber hinaus werden höhere Versandkosten, Kriegsrisikoversicherung, Verzögerungen, Staus, Umleitungsineffizienzen, vorsorgliche Lagerhaltung und geopolitische Risikoprämien das Öl noch längere Zeit über dem früheren Niveau halten. (pd/mc)