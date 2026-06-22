Aberdeen Marktkommentar: Fragezeigen nach der Wahl in Kolumbien

Kolumbiens Präsidentschaftsstichwahl hat den politischen Wandel gebracht, den die Märkte weitgehend eingepreist hatten, allerdings mit einem viel knapperen Vorsprung als erwartet. Nach Auszählung von 99,9 % der Wahllokale kam Abelardo de la Espriella auf 49,7 % der Stimmen, verglichen mit 48,7 % für Iván Cepeda – ein knappes Ergebnis, das zum jetzigen Zeitpunkt jedoch unaufholbar scheint.

von Victor Szabo, Investment Director Emerging Market Debt bei Aberdeen Investments

Die Marktreaktion dürfte sich daher weniger auf die Richtung des Ergebnisses – einen Sieg von de la Espriella – konzentrieren, sondern vielmehr darauf, was das knappe Mandat für die Regierungsfähigkeit und die politische Umsetzung bedeutet. Investoren erwarten von einer Regierung unter de la Espriella, dass sie Kolumbien von der aktuellen Kombination aus einer sehr lockeren Fiskalpolitik und einer sehr straffen Geldpolitik wegführt.

Eine fiskalische Anpassung ist dringend erforderlich: Die Verschuldung steigt, die Fiskalregel hat an Glaubwürdigkeit verloren, und die Ratingagenturen werden Beweise dafür fordern, dass die neue Regierung den Schuldenpfad wieder auf ein tragfähiges Fundament stellen kann. Das Wirtschaftsteam von de la Espriella hat sich marktfreundlich geäussert und Signale für eine straffere Fiskalpolitik, mehr Respekt für makroökonomische Institutionen und einen offeneren Ansatz für Investitionen in Kohlenwasserstoffe und den gesamten Bergbausektor gegeben. Wenn dies umgesetzt wird, könnte es das Vertrauen, die externen Finanzierungsbedingungen und die mittelfristigen Wachstumsaussichten verbessern.

Der grösste Vorbehalt betrifft das politische Kapital. De la Espriellas Wahlkampf hat einen starken Schwerpunkt auf die innere Sicherheit gelegt, und dieses Thema dürfte die frühe Agenda dominieren. Gleichzeitig zeigt die fast hälftige Wahlabstimmung ein Land, das tief zwischen Kontinuität und Wandel gespalten ist. Dies erhöht das Risiko, dass Haushaltskonsolidierung, Energiereform und investitionsfreundliche Massnahmen auf gesellschaftlichen und parlamentarischen Widerstand stossen – selbst wenn die Märkte die Richtung begrüssen. Investoren und Ratingagenturen werden daher über das Wahlergebnis selbst hinausblicken und sich darauf konzentrieren, ob die neue Regierung einen härteren Sicherheitskurs mit einer glaubwürdigen fiskalischen Anpassung und einer realistischen Koalitionsstrategie verbinden kann. (Aberdeen/mc)