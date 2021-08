Aegon AM ernennt Chief Technology Officer

Edinburgh – Aegon Asset Management hat Nicole Grootveld-Sandig zum neuen Chief Technology Officer berufen. In ihrer Funktion berichtet Grootveld-Sandig an den Global Chief Administration Officer von Aegon AM, Sander Maatman und ist für die Definition und Umsetzung der Pläne zur Unternehmensarchitektur und der strategischen Roadmaps sowie für die Überwachung der Governance-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Implementierung von Technologien und der Informationssicherheit verantwortlich.

Grootveld-Sandig verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Betriebsabläufe und Informationstechnologie. Sie kommt von MN NV, Vermogensbeheer, zu Aegon AM, wo sie als Director Investment Management Services (Chief Operations Officer) für das in den Niederlanden ansässige Spezialunternehmen für Pensionsmanagement tätig war. Bei MN war sie für die strategische Steuerung des Shared Service Centers verantwortlich, das die Bereiche Investment Operations (einschliesslich Asset Servicing, Datenmanagement, Reporting und Leistungsmessung) und funktionale IT abdeckt.

Vor ihrer Tätigkeit bei MN war Grootveld-Sandig als Chief Operating Officer Niederlande bei Cardano Risk Management beschäftigt, wo sie das Derivategeschäft, die funktionale und infrastrukturelle IT sowie den operativen Risikokontrollrahmen leitete.

Zuvor war sie in verschiedenen leitenden Positionen in der Finanzmarktabteilung von ABN Amro in den Niederlanden tätig, unter anderem als Executive Director (Markets NL und Asset Securitization Operations) und Global Head of Fixed Income & Treasury Product Control. Zudem arbeitete sie bei der ABN Amro Bank Canada und begann ihre Finanzkarriere bei der Royal Bank of Canada.

Maatman zu der Neueinstellung: „Nicole verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz im Finanzdienstleistungssektor mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung, insbesondere in den Bereichen Betrieb und IT. Dies wird sich als sehr wertvoll erweisen, da wir unser globales Vermögensverwaltungsgeschäft weiter ausbauen werden.“ (Aegon AM/mc/ps)

Aegon Asset Management