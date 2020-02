AgaNola legt mit einer anhaltend starken Entwicklung das Fundament für eine Fortsetzung des Wachstums in 2020

Pfäffikon SZ – Der Schweizer Asset Manager und Wandelanleihen-Spezialist AgaNola blickt auf ein erfolgreiches 2019 zurück, das von einem dynamischen Wachstum bei verwalteten Kundenvermögen (+33%) wie auch einer starken Performance vor allem des Wandelanleihenfonds CS (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund geprägt war. „Wir freuen uns sehr über die Entwicklung unseres Unternehmens und sind allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, dankbar – allem voran unseren Kunden, Investoren und Mitarbeitern“, sagt AgaNola CEO Oliver Gasser.

Wandelanleihen im Dauerhoch

Generell war 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr für Wandelanleihen, wobei sowohl der Primär- als auch der Sekundärmarkt überzeugten – allen voran in den USA. Dort wurden im vergangenen Jahr Wandelanleihen im Gegenwert von beinahe 55 Milliarden Dollar auf den Markt gebracht. In diesem positiven Umfeld übertraf der AgaNola-Fonds gar den Benchmark in seinem Segment der Investment Grade-Wandelanleihen, die eine eindrückliche Jahresperformance von knapp 8% aufwiesen.

„Trotz der defensiven Investment Grade-Ausrichtung zählte unser Fonds sogar über das ganze Wandelanleihen-Universum betrachtet zur Weltspitze. Mit der hohen Kreditqualität, die für stabile Bond Floors bürgt, sehen wir uns auch für ein möglicherweise herausfordernderes Anlagejahr 2020 bestens gerüstet“, blickt Oliver Gasser optimistisch in die Zukunft. Dass der Boom bei Wandelanleihen kein kurzfristiges Phänomen ist, zeigt der Ende 2019 veröffentlichte „Wandelanleihen Research Guide“ von Scope Analysis, demzufolge Wandelanleihenfonds über zehn Jahre betrachtet mit einer annualisierten Performance von 5.9% fast zwei Drittel der Performance der Aktienfonds (9.2% p.a.) aufweisen – und dies trotz der historisch tiefen Deltas der Wandelanleihen. Zugleich liegen sie über zehn Jahre mit einem Performancevorsprung von 1.8% p.a. signifikant über den betrachteten Rentenfonds (4.1% p.a.). Mit einem geglückten Jahresauftakt sind die Wandler weiter auf der Erfolgsspur geblieben: Mit einer Januar-Performance von +2,85% (Convertible Global Index) verwiesen Wandelanleihen sowohl Aktien mit 0.67% (MSCI World Index) wie auch Global Fixed Income mit 1.61% auf die weiteren Plätze.

Dynamischer Neugeldzufluss

Auch als Folge der strategischen Zusammenarbeit mit Credit Suisse Asset Management konnte AgaNola das Fondsvermögen mit der derzeit über 1.4 Mrd. US Dollar innerhalb von knapp drei Jahren vervierfachen. „Einer der Erfolgsgaranten ist das mehrfach ausgezeichnete Portfolio Management-Team, bestehend aus den Wandelanleihen-Spezialisten von AgaNola und der Credit Suisse“, schliesst CEO Oliver Gasser. „Auch in 2020 sind unsere Anstrengungen auf eine Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte fokussiert.“ (AgaNola/mc/ps)