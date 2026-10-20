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Agnès Krafft verstärkt Banque Heritage als Head of Investment Solutions
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Agnès Krafft verstärkt Banque Heritage als Head of Investment Solutions

Agnès Krafft verstärkt Banque Heritage als Head of Investment Solutions
Agnès Krafft, Head of Investment Solutions bei Banque Heritage. (Foto: Banque Heritage)
Von moneycab

Genf / Zürich – Die Banque Heritage freut sich, die Ernennung von Agnès Krafft zur Head of Investment Solutions bekannt zu geben. Mit ihrem Eintritt unterstützt sie das Wachstum und die Weiterentwicklung der Bank und stärkt deren Anlageexpertise. Damit wird eine noch gezieltere und persönlichere Beratung ermöglicht.

Agnès Krafft verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Sie war bei Edmond de Rothschild Asset Management in Genf als Analystin und Portfoliomanagerin tätig und verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Hedgefonds und Schwellenmärkte. Von 2021 bis 2024 präsidierte sie zudem den Anlageausschuss der Pensionskasse der Gruppe.

In ihrer neuen Funktion verantwortet sie das Research und das Management des Anlageuniversums der Bank, darunter die Auswahl von Fonds, Aktien und Obligationen. Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden konkrete, massgeschneiderte Anlagelösungen anzubieten, die mit der Anlagestrategie der Bank im Einklang stehen.

Jean-Christophe Rochat, CIO von Banque Heritage, sagt: «Agnès bringt umfassende Erfahrung als Analystin und anlageklassenübergreifende Portfoliomanagerin mit. Ihre Expertise stärkt unsere Fähigkeit, Anlagelösungen zu strukturieren, auszuwählen und umzusetzen, die mit den Überzeugungen der Bank im Einklang stehen. Sie verstärkt unser Team von Anlagespezialistinnen und -spezialisten. Ihre Kompetenzen sind ein wertvoller Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Angebots.»

Agnès Krafft ergänzt: «Ich fühle mich geehrt, Banque Heritage in einer Zeit beizutreten, in der sich unsere Branche neu erfindet. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Dienst der Bank und ihrer Kundschaft zu stellen.»

Agnès Krafft verfügt über einen Bachelor- und einen Masterabschluss in Finance, Marketing & Management der HEC Genève. Zudem hat sie den CIWM (Certified International Wealth Manager) erworben und ist Mitglied der SFAA (Swiss Financial Analysts Association). (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage
Die Banque Heritage ist eine Schweizer Privatbankengruppe mit Sitz in Genf, Niederlassungen in Basel, Sion und Zürich sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprünge der Bank liegen im Rohstoffhandel, in dem die Gründerfamilien zu den globalen Marktführern zählen. Die Bank bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot an, von traditionellem Private Banking und Vermögensverwaltung für ihre Gründerfamilien, Unternehmer und Privatkunden bis hin zu Lösungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsvertreter.
Für weitere Informationen: www.heritage.ch

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