Allianz Global Investors gründet Anlagestiftung in der Schweiz

Wallisellen – Als einer der ersten ausländischen Asset Manager in der Schweiz gründet Allianz Global Investors (AllianzGI) mit der AGAST eine eigene Anlagestiftung. Diese ist gezielt auf die regulatorischen und steuerlichen Anforderungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet und verfolgt das Ziel, Schweizer Pensionskassen einen effizienten und gut strukturierten Zugang zu Private‑Market‑Lösungen zu eröffnen. Als ausgewiesener Player im Private Market‑Geschäft stellt AllianzGI seine langjährige Expertise in Infrastruktur, Private Debt und Private Equity über diese Anlagestiftung nun erstmals auch Schweizer Vorsorgeeinrichtungen bedarfsgerecht zur Verfügung – und begegnet damit deren stetig wachsenden Bedarf an Private Market‑Investments, die zunehmend als strategischer Bestandteil der Asset Allocation angesehen werden.

Mit der Anlagegruppe „AGAST Diversified Infrastructure Equity I“ steht bereits das erste Anlagegefäss zur Zeichnung offen. Die Anlagegruppe investiert entlang des Investitionsportfolios der Allianz Gruppe in Infrastruktur Primär- und Sekundärmarktfonds sowie Direktanlagen und repliziert damit eine langjährige, bewährte und diversifizierte Anlagestrategie. Künftig sollen Anlagegruppen für weitere Private Market-Strategien sowie für liquide Anlageklassen folgen. Darüber hinaus ist die AGAST auch offen für Einanleger-Anlagegruppen, um sehr spezifische Private Markets-Mandate für Schweizer Pensionskassen effizient implementieren zu können.

Als Stiftungsräte für die AGAST konnten mit Rolf Ehrensberger (Präsident) und Alfonso Papa (Vizepräsident) zwei ausgewiesene und am Markt anerkannte unabhängige Experten gewonnen werden. Eric Güller, Head of Business Development Institutional Switzerland der Allianz Global Investors (Schweiz) AG, komplettiert mit seiner Erfahrung den Stiftungsrat.

Michael Schütze, Country Head Switzerland, kommentiert: „Allianz Global Investors baut das Kundenangebot in der Schweiz systematisch weiter aus. Nachdem wir in den vergangenen Monaten passgenau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Aktien-, Anleihe- und Multi Asset-Strategien aufgelegt haben, bieten wir institutionellen Kunden nun mit der AGAST ein auf die Anforderungen von Altersvorsorgeeinrichtungen massgeschneidertes Anlagevehikel an. Über diese Anlagestiftung können Pensionskassen in das aus Rendite-Risiko-Gesichtspunkten attraktive Segment der Private Markets investieren – einen Bereich, in dem Allianz Global Investors eine mittlerweile 30-jährige Erfahrung aufweist.“

Rolf Ehrensberger, Präsident des Stiftungsrats der AGAST, kommentiert: „Ich freue mich sehr, als Präsident des Stiftungsrats gemeinsam mit Allianz Global Investors die AGAST voranzubringen. Durch die Kombination von lokaler Verankerung mit globaler Private‑Markets‑Expertise bieten wir Schweizer Pensionskassen Lösungen an, die Substanz, Diversifikation und Planbarkeit vereinen.“ (AllianzGI/mc/ps)