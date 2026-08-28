Allianz Suisse: Hagelzüge verursachen Millionenschäden

Zürich – Die heutigen Unwetter mit Starkregen, lokalen Überschwemmungen und verheerenden Hagelzügen haben zu Millionenschäden geführt. Vor allem die Regionen Aargau, Solothurn und Zürich waren von den Unwettern am stärksten betroffen. Als Reaktion auf die Unwetter richtet die Allianz Suisse für die betroffenen Kundinnen und Kunden in Bachenbülach, Winterthur und Aarau ab dem 14. bzw. 21. September Hagel-Drive Ins für eine schnelle und unkomplizierte Besichtigung der Schäden ein.

Tennisballgrosse Hagelkörner, überflutete Strassen, umherfliegende Gartenmöbel: Die heutigen Unwetter in der Deutschschweiz haben ein Bild der Verwüstung und Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Allein die Allianz Suisse rechnet ersten Hochrechnungen zufolge mit über 10’000 Schadenfällen. Vor allem Motorfahrzeuge und Gebäude wurden durch die zentimetergrossen Hagelkörner in Mitleidenschaft gezogen. «Die Unwetter waren kurz und heftig. Unsere Schadenmitarbeitenden sind derzeit vor Ort, um sich ein Bild über das Ausmass der Schäden zu machen», betont Rico Frei, Leiter Schaden Motor der Allianz Suisse.

Schnelle Begutachtung der Schäden

Die Allianz Suisse setzt für ihre Kundinnen und Kunden auf schlanke Prozesse und eine schnelle Abwicklung der Schäden. Schadenfälle können jederzeit Online unter http://www.allianz.ch gemeldet werden. Um die Schäden an Fahrzeugen schnellstmöglich durch geschulte Expertinnen und Experten begutachten zu können, hat die Allianz Suisse in Bachenbülach und Winterthur vom 14. bis 18. September, und in Aarau vom 21. Bis 25. September ein Hagel-Drive In eingerichtet. (pd/mc)