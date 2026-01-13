Allianz Trade startet Social2Social

Wallisellen – Allianz Trade führt «Specialty Credit Social2Social» ein, eine neue Spezialkredit-Lösung zur Unterstützung von Projekten, die ein bestimmtes soziales Problem adressieren und positive soziale Ergebnisse erzielen. Mit der Ausstellung dieser neuen, speziellen Kreditpolice ermöglicht Allianz Trade es Unternehmen, Finanzinstitutionen, multilateralen Organisationen und öffentlichen Akteuren sich an Projekten zu beteiligen, die eine positive soziale Wirkung erzielen, und schützt sie gleichzeitig vor Zahlungsausfällen und politischen Risiken.

Zu den förderfähigen Projekten gehören erschwingliche Basisinfrastruktur und grundlegende Dienstleistungen, bezahlbarer Wohnraum sowie sozioökonomischer Fortschritt und Empowerment für unterentwickelte Gebiete oder benachteiligte Gemeinschaften. Allianz Trade verpflichtet sich mit der neuen Lösung zudem, alle Prämieneinnahmen aus Social2Social-Policen als Investitionen in zertifizierte Sozialanleihen zu halten.

Die Vorteile sozialer Auswirkungen voll ausschöpfen

Spezialkredite sind massgeschneiderte Versicherungslösungen, die multinationalen Unternehmen, Finanzinstituten, Exportkreditagenturen und multilateralen Organisationen dabei helfen sollen, Risiken zu mindern und zu managen. Diese Risiken können sich auf Zahlungsausfälle, Vertragsunterbrechungen, Beschlagnahmungen und andere Faktoren beziehen, die global tätige Organisationen betreffen. Sie ermöglicht es ihnen, ihre Risiken zu steuern und Chancen in neuen Märkten zu nutzen.

„Seit Jahrzehnten arbeiten wir mit globalen Institutionen und Partnern zusammen, die sich für positive soziale Auswirkungen einsetzen. Wir zeichnen Policen, die sie in die Lage versetzen, ihre jeweiligen Programme auszuweiten. Die Verwaltung von kurz- bis langfristigen Transaktionen, politischen Risiken und hochkonzentrierten Risiken aus Grossaufträgen und strukturierten Geschäften wird immer komplexer. Unsere Kompetenzen im sogenannten „Impact Underwriting“ werden daher für diese Akteure immer wichtiger. Als Versicherer und Corporate Citizen wollen wir mehr dazu beitragen, den positiven Social-Impact-Kreislauf voranzutreiben. Deshalb haben wir Specialty Credit Social2Social ins Leben gerufen“, sagt Pierre Lamourelle, stellvertretender globaler Leiter von Specialty Credit & Midterm bei Allianz Trade.

Schutz für Unternehmen, Banken, Behörden und multilaterale Organisationen, die sich für positiven Einfluss einsetzen

Mit Specialty Credit Social2Social ist Allianz Trade entlang der gesamten Wertschöpfungskette der sozialen Wirkung tätig, vom Risikotransfer bis zur Unterstützung neuer Projekte.

„Zum einen ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden dank der Policen, die wir für sie ausstellen, sich an Projekten zu beteiligen, die ein bestimmtes soziales Problem angehen oder mildern. Das kann ein Beitrag zur allgemeinen Hochschulbildung durch den Bau neuer Schulen oder zur öffentlichen Gesundheit durch Krankenhausprojekte sein. Zum anderen werden die durch Social2Social-Policen generierten Prämien als Investitionen in zertifizierte Sozialanleihen gehalten. Wir schaffen damit ein zirkuläres Modell, das den sozialen Fortschritt kontinuierlich vorantreibt. Natürlich unterliegt der gesamte Prozess einer strengen Prüfung durch unsere Nachhaltigkeitsexperten, um sicherzustellen, dass die jeweilige Transaktion unseren Kriterien entspricht“, sagt Florence Lecoutre, Vorstandsmitglied für Nachhaltigkeit, Datenanalyse und KI, Personalwesen, Compliance und Kommunikation bei Allianz Trade.

Über Klimaziele hinaus – soziale Verantwortung einbeziehen

Um als Social2Social-Projekt zertifiziert zu werden, muss eine Transaktion mindestens eine der folgenden Kategorien entsprechen: Sie sollte erschwingliche Basisinfrastruktur und grundlegende Dienstleistungen bereitstellen, bezahlbaren Wohnraum schaffen sowie den sozioökonomischen Fortschritt und die Stärkung unterentwickelter Gebiete oder benachteiligter Gemeinschaften fördern.

„Wie schon bei Green2Green im vergangenen Jahr sind wir stolz darauf, dass Social2Social von unserer Muttergesellschaft, der Allianz Gruppe, als nachhaltige Lösung zertifiziert wurde. Zunächst haben wir unser Engagement für die Unterstützung des Übergangs zu Netto-Null-Emissionen von Unternehmen und der Gesamtwirtschaft bekräftigt. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Mit Social2Social verfolgen wir Nachhaltigkeit in ihrem positiven Sinne, wobei soziale Verantwortung im Mittelpunkt steht. Diese ganzheitliche Sichtweise bekräftigt unser Engagement für die Unterstützung positiver sozialer Wirkung. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, finanzielle Sicherheit mit Nachhaltigkeitsprinzipien in Einklang zu bringen“, sagt Aylin Somersan Coqui, CEO von Allianz Trade. (Allianz Trade/mc/ps)