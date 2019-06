Allianz verkauft Anteil an Allianz Popular für fast eine Milliarde Euro

München – Europas grösster Versicherer Allianz trennt sich von seinem Anteil am spanischen Gemeinschaftsunternehmen Allianz Popular SL. Der Joint-Venture-Partner, die spanische Bank Banco Santander, werde den 60-Prozent-Anteil für 936,5 Millionen Euro erwerben, teilte Allianz am Montag in München mit. Nach der abgeschlossenen Übernahme von Banco Popular durch Banco Santander im vergangenen Jahr hätten sich beide Unternehmen zu diesem Schritt entschlossen. Der Verkauf soll im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein.

Allianz und Banco Santander hatten Allianz Popular im Jahr 2011 gegründet. Das Geschäft umfasst Lebensversicherungen, Altersvorsorge und Vermögensverwaltung sowie den Vertrieb von Nichtlebensversicherungsprodukten in Spanien. 2018 hatte Allianz Popular Bruttoprämien in Höhe von 300 Millionen Euro aus gewiesen und ein verwaltetes Vermögen von 12,5 Milliarden Euro.

Auch nach dem Anteilsverkauf werden die Münchner nach eigenen Angaben weiterhin in beiden Märkten – Lebensversicherungs- und Nichtlebensversicherungsgeschäft – über die Allianz Insurance and Reinsurance Company sowie Fénix Direct Compañia de Seguros y Reaseguros, die 2018 Bruttoprämien in Höhe von 3,3 Milliarden Euro erwirtschafteten, in Spanien vertreten sein. (awp/mc/pg)

Allianz